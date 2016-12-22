22:10 22 декабря | ОСТАЛЬНЫЕ

Какие турниры потеряла Россия

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В России после рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) профильным федерациям по видам спорта не пройдут сразу несколько международных турниров, запланированных на 2017 год. На данный момент наша страна лишилась:

– чемпионата мира по бобслею и скелетону (Сочи, 13 – 26 февраля) - 13 декабря Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) объявила о переносе мирового первенства, позже хозяином старта был назван немецкий Кенигзее;

– финального этапа Кубка мира по конькобежному спорту (Челябинск, 10 – 12 марта) - 22 декабря Союз конькобежного спорта России (СКР) согласился не проводить турнир в связи с рекомендациями МОК, о новом месте проведения пока не сообщается;

– этапа Кубка мира по биатлону (Тюмень, 9 – 12 марта), молодежного и юношеского чемпионата мира (Остров, 21 – 28 февраля) - 22 декабря Союз биатлонистов России принял решение отказаться от проведения соревнований, новое место проведения стартов будет названо Международным союзом биатлонистов (IBU) позже.

Без бобслея и скелетона, коньков и биатлона. Что на очереди?

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Пух

bolelschik вы не болельшик, да простым людям дали возможность увидеть этот турнир своими глазами, а таким как вы ...., слов нет.

23:35 22 декабря

bolelschik.volga34

Лучше бы футбол забрали, всё равно опозорятся все. Только деньги на ветер, да в карман руководству- и больше для народа ничего.

23:13 22 декабря

Старый коняга

Я рад, что СЭ читает комментарии и вносит изменения в текст. Но лучше бы самим сначала это делать, а потом уже публиковать.

23:02 22 декабря

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