Какие турниры потеряла Россия

В России после рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) профильным федерациям по видам спорта не пройдут сразу несколько международных турниров, запланированных на 2017 год. На данный момент наша страна лишилась:

– чемпионата мира по бобслею и скелетону (Сочи, 13 – 26 февраля) - 13 декабря Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) объявила о переносе мирового первенства, позже хозяином старта был назван немецкий Кенигзее;

– финального этапа Кубка мира по конькобежному спорту (Челябинск, 10 – 12 марта) - 22 декабря Союз конькобежного спорта России (СКР) согласился не проводить турнир в связи с рекомендациями МОК, о новом месте проведения пока не сообщается;

– этапа Кубка мира по биатлону (Тюмень, 9 – 12 марта), молодежного и юношеского чемпионата мира (Остров, 21 – 28 февраля) - 22 декабря Союз биатлонистов России принял решение отказаться от проведения соревнований, новое место проведения стартов будет названо Международным союзом биатлонистов (IBU) позже.

Без бобслея и скелетона, коньков и биатлона. Что на очереди?