10:00 | ОЛИМПИАДА — Токио-2020

Заявочный комитет Олимпиады-2020 опрошен в суде по подозрению в коррупции

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Официальные лица, которые участвуют в представлении заявки Токио при выборе столицы Олимпийских игр 2020 года, были заслушаны в суде по подозрению в коррупции, сообщает AFP.

Инициатором слушаний стали правоохранительные органы Франции, ведущие расследование по делу о коррупции бывшего руководства Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ).

Ранее было выявлено, что платеж, сумма которого превышает 1,8 миллиона долларов, перечисленный консультационной фирме в ходе кампании за право проведения Игр в Токио, мог быть связан с сыном бывшего президента ИААФ.

Напомним, Токио получил право на проведение Олимпиады-2020, опередив Стамбул и Мадрид.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4005058

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