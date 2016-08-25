Власти Ирландии начали расследование билетных махинаций, в том числе на Играх в Сочи

Правительство Ирландии начало собственное расследование дела по махинациям с билетами на Олимпиаду-2016, в которых замешаны высокопоставленные чиновники НОК страны, включая его главу Патрика Хикки. Как сообщает AFP, расследование ирландских властей коснется и Игр в Лондоне и Сочи. Уже назначен глава независимой комиссии, им стал Кэрролл Моран.
Напомним, 17 августа в Рио-де-Жанейро были задержаны Хикки и ряд его соратников. Бразильская полиция утверждает, что незаконный денежный трафик в сфере продажи билетов составил 2,8 миллиона евро.
Ozzy_mate
сейчас окажется, что во всем виноваты Русские и сам Путин! главное, махинации были в Рио, а уже каким то образом привязали Сочи14.
10:44 25 августа