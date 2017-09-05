Полиция провела обыски в доме экс-главы оргкомитета Олимпиады-2016 Нузмана

Полиция Рио-де-Жанейро провела обыски в доме экс-главы оргкомитета Олимпийских игр-2016 Карлоса Артура Нузмана, сообщает AFP. Сейчас идет расследование дела о возможном подкупе голосов при выборе столицы Олимпиады.

Суд Бразилии также выписал ордеры на арест двух соучастников дела – бизнесменов Артура Сезара де Менезеса и Элиана Перейру Кавалканте.

Напомним, что голосование по выбору столицу ОИ-2016 прошло 2 октября 2009 года на 121-й сессии МОК. Рио-де-Жайнеро по набранным голосам победил Мадрид.