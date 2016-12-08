Олимпиада-2016 стала главным спортивным событием года в поиске "Яндекса"

Аналитики "Яндекса" изучили поисковые запросы россиян в 2016 году и выяснили, какие спортивные события вызвали наибольший интерес у интернет-аудитории, сообщает пресс-служба компании. Главным мероприятием года стала Олимпиада в Рио-де-Жанейро. Пик интереса пришелся на август, когда состоялись Игры. Сборная России завоевала на них 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых наград.

Кроме того, в десятке самых популярных событий - Евро-2016, ЧМ по хоккею, Кубок мира по хоккею, ЧМ по биатлону, чемпионат России по футболу, матчи Евро-2016 Россия - Словакия, Россия - Уэльс, Англия - Исландия, а также бой Федора Емельяненко с Пастором Мальдонадо.