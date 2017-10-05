Глава НОК Бразилии Нузман арестован по делу о коррупции

Президент НОК Бразилии Карлос Артур Нузман арестован полицией по делу о подкупе членов МОК при выборе хозяина Олимпиады-2016. После избрания Рио-де-Жанейро Нузман возглавлял оргкомитет Игр. Как сообщает UOL, также арестован бывший исполнительный директор НОК Бразилии Леонардо Гринер.

Полиция расследует возможный подкуп бывшего члена МОК и президента ИААФ Ламина Диака, который якобы должен был получить 2 миллиона долларов через одного из бразильских бизнесменов. Диак, напомним, фигурирует и в других коррупционных делах.