Бывший глава НОК Бразилии, обвиняемый в коррупции, отпущен из суда

Бывший глава Национального олимпийского комитета Бразилии и глава оргкомитета "Рио-2016" Артур Нузман получил условное освобождение, сообщает AFP. Ему предъявляют обвинения в коррупции при выборе Рио-де-Жанейро столицей Олимпиады-2016. Нузман был арестован 5 октября. Его обвиняют в даче взятки в размере 2 миллионов долларов при выборе хозяина Игр-2016.

Выборы хозяина Игр состоялись 2 октября 2009 года, победу одержал Рио-де-Жанейро. В финальном туре бразильский город победил Мадрид (66:32), причем столица Испании выиграла первый тур.