Бурятская лучница Степанова получит квартиру за серебряную награду Олимпиады-2016

Лучница из Бурятии Инна Степанова, завоевавшая серебряную медаль в командном первенстве Олимпиады-2016 в Рио-де– Жанейро, получит квартиру общей площадью от 50 до 60 кв. метров, сообщает ТАСС. Решение об этом на очередной сессии Народного Хурала (парламента) республики приняли депутаты.

7 августа Инна Степанова, Ксения Перова и Туяна Дашидоржиева завоевали серебряные медали Олимпийских игр в командном первенстве, уступив в финале сборной Кореи со счетом 1:5.

Инна Степанова, 26-летняя представительница Бурятской спортивной школы по стрельбе из лука, участвовала в Олимпийских играх дважды в своей карьере. На лондонской Олимпиаде спортсменка заняла 17-е место в личном первенстве и четвертое – в составе команды. Лучница является чемпионкой мира (2015 год) и Европы (2010 год). Степанова награждена орденом "За заслуги перед отечеством I степени", ей присвоено звание почетного гражданина города Улан-Удэ.