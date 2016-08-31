Адвокат Тражуковой: "Инна не будет подавать иск, вопрос разрешен в досудебном порядке"

Адвокат Инны Тражуковой Сиражутдин Атаев подтвердил, что спортсменка приняла извинения от Михаила Мамиашвили и иск в суд подан не будет. Ранее Тражукова обратилась в редакцию "СЭ" с заявлением об избиении ее президентом Федерации спортивной борьбы после проигранной схватки на Олимпиаде в Рио.

- Инна Вячеславовна с опубликованным заявлением ознакомилась, пояснила, что извинения ею приняты и она считает инцидент исчерпанным, - приводит "Р-Спорт" слова адвоката. - От себя скажу: Инна человек не кровожадный, она получила то, что хотела. Иска подано не будет, вопрос разрешен в досудебном порядке. Мы имеем намерение отозвать и заявление на имя генерального прокурора.

Инна Тражукова: "Конфликт с Мамиашвили исчерпан"