22 сентября исполком ОКР подведет итоги выступления сборной России на Олимпиаде-2016

22 сентября в Олимпийском комитете России (ОКР) состоится заседание исполкома организации, на котором будут подведены итоги выступления сборной России на Олимпийских играх-2016​. Российские спортсмены в Рио-де-Жанейро завоевали 56 медалей: 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых.

Как сообщает пресс-служба ОКР, также на повестке дня стоят вопросы об итогах реализации программы содействия подготовке кандидатов в члены олимпийской сборной и обеспечения участия делегации России в Играх-2016 года и о награждении почетным знаком ОКР "За заслуги в развитии олимпийского движения в России".

Также отмечается, что по окончании заседания состоится пресс-подход президента ОКР Александра Жукова.