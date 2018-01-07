45-летний Касай станет первым участником восьми зимних Олимпиад

Нориаки Касай вошел в состав сборной Японии на Олимпиаду-2018. 45-летний прыгун с трамплина станет первым в истории спортсменом, который примет участие в восьми зимних Олимпиадах. Также ему принадлежит рекорд по количеству участий в чемпионатах мира по лыжным видам спорта (13, с 1989 по 2017 год) и стартах на этапах Кубка мира (более 520).

На счету Касая серебро Лиллехаммера-1994 в командном первенстве, а также серебро и бронза Сочи-2014 в индивидуальных стартах и командном первенстве.