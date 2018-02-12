Знаменосец российской команды на Олимпиаде: "Мои любимые спортсмены - Плющенко и Канаева"

Знаменосец команды олимпийских атлетов из России (OAR) на церемонии открытия Олимпиады-2018 в Пхенчхане Хон Хе Лин сказала, что у она всегда обращает внимание на выступление россиян на Играх. Также волонтер призналась, что ее привлекает российская культура.

- В России много великих спортсменов, поэтому я всегда обращаю внимание на них на Олимпийских играх, - цитирует ТАСС Хон Хе Лин. - Я - большая поклонница фигурного катания и художественной гимнастики. К тому же, у России есть Виктор Ан, который раньше выступал за сборную Кореи. Поэтому у меня сложилось хорошее впечатление от российских спортсменов.

Хотя большинство моих любимых спортсменов, таких как Евгений Плющенко и Евгения Канаева, уже завершили карьеру, я продолжаю следить за российскими спортсменами.

Мне нравится русская культура. Я слушала "Концерт для фортепиано с оркестром № 2" Рахманинова и увертюру "1812 год" Чайковского, когда я готовилась к тесту по схоластике в колледже.

Напомним, российские спортсмены выступают в Корее в статусе OAR под олимпийским флагом. По решению МОК знаменосцем команды стала девушка-волонтер. В церемонии приняли участие около 80 спортсменов из России.

12 февраля на Олимпиаде. Live! // Олимпийский календарь //

Медальный зачет Олимпиады-2018