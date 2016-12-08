Жуков не исключил, что спортсмены будут готовиться к ОИ-2018 в Китае

Глава Олимпийского комитета России, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков подчеркнул, что федерациям необходимо определиться с местом проведения последнего этапа подготовки перед Олимпийскими играми-2018, передает корреспондент "СЭ" Егор ПОЗДНЯКОВ. Он не исключил, что российские спортсмены будут готовиться к ОИ в Китае.

Напомним, зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

- Уже сейчас руководству федераций нужно определиться с местом проведения последнего этапа подготовки перед играми-2018, - сказал Жуков. - Стоит обратить внимание на базы во Владивостоке, Хабаровске, возможно, в Китае.