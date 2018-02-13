"Зенит" - Брызгаловой и Крушельницкому: "Ждем на "Санкт-Петербурге!"

"Зенит" поздравил Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого с бронзовой медалью, которую дуэт завоевал в дабл-миксте на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане. Добавим, что Крушельницкий является большим фанатом петербуржского клуба.

– Начинаем утро с отличных новостей! Поздравляем Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого с исторической победой в керлинге! Ждем на "Санкт-Петербурге"! – говорится в Твиттере "Зенита".