Водители на Олимпиаде-2018 бастуют, отказываются ездить по ночам и заставляют людей мерзнуть

Водители, работающие на Олимпиаде в Пхенчхане, устраивают забастовки и отказываются работать по ночам. Причины – проблемы с оплатой труда и маленькое количество водителей, из-за которых у шоферов получается слишком напряженный график.
Водители могут просто заявить "Не работаю", и запланированный маршрут отменяется. Люди часами стоят на остановках в мороз. Волонтерам остается только извиняться и предлагать пассажирам пользоваться такси или идти пешком. (Дмитрий СИМОНОВ)
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
00:14
MarkThess
Френдшип ,ты терпила.Ты и тебе подобные 80%,вы разве будете бастовать?!У вас это даже не запрограмировано.Снлотнете и продолжите рабствовать.
21:58 13 февраля
Friendship07
что за чушь вы пишите Дед У нас просто могут организовывать на должном уровне, чтоб за страну не было стыдно, а в Корее видимо нет. Я за Сочи испытываю гордость. все было на высшем уровне. на фоне этого Пхенчхан - отстой и деревня...
21:29 13 февраля
Ded vsegda odet
А у нас скажут работать водителям по 24 часа и будут работать. Мы круче корейцев. И в 45 лет уже начинаются проблемы с здоровьем , а 50 микроинфаркты и инсульты.Российские водите поддерживают корейскийх водителей но так поступить побоятся, крепостничество у нас не отменили ещё.
20:03 13 февраля