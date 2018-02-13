Водители на Олимпиаде-2018 бастуют, отказываются ездить по ночам и заставляют людей мерзнуть

Водители, работающие на Олимпиаде в Пхенчхане, устраивают забастовки и отказываются работать по ночам. Причины – проблемы с оплатой труда и маленькое количество водителей, из-за которых у шоферов получается слишком напряженный график.

Водители могут просто заявить "Не работаю", и запланированный маршрут отменяется. Люди часами стоят на остановках в мороз. Волонтерам остается только извиняться и предлагать пассажирам пользоваться такси или идти пешком. (Дмитрий СИМОНОВ)