Владимир Путин пожелал российским спортсменам удачи на Олимпиаде в Пхенчхане

Президент России Владимир Путин на встрече с российскими спортсменами перед Олимпиадой в Пхенчхане пожелал им удачи, передает из Ново-Огарево корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Путин посоветовал олимпийцам сосредоточиться на спортивной борьбе и не обращать внимания на то, что происходит вокруг.

– Понимаем, что современный спорт связан со спонсорством, рекламой и прочим, – сказал Путин. – Но если спорт и олимпийское движение потеряют главное, сердцевину – что объединяет страны, все будет напрасно. Призыв Кубертена "О спорт, ты мир " утратит смысл.

Некоторые вещи кажутся нам странными. Многим спортсменам заявлено, что их не допустили по совокупности. Так с чем мы боремся – с допингом или чем-то другим? Мы будем отстаивать интересы наших спортсменов в различных инстанциях несмотря ни на что.

А вам я желаю удачи. Не думайте ни о чем, что сопровождает подготовку к Олимпийским играм. Хочу, чтобы вы сосредоточились на спортивной борьбе. Миллионы болельщиков желают вам побед и удачи.

Напомним, Олимпиада-2018 в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля. Российские спортсмены по решению исполкома МОК выступят на ней в качестве "Олимпийских атлетов из России" с рядом ограничений по допуску и правилам поведения.

Российские олимпийцы у Путина. LIVE!