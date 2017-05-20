 Виталий Мутко: "Независимость РУСАДА повысит шансы России на участие в Олимпиаде-2018". ОЛИМПИАДА - Пхенчхан-2018. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
13:48 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Виталий Мутко: "Независимость РУСАДА повысит шансы России на участие в Олимпиаде-2018"

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко считает, что независимость РУСАДА повышает шансы сборной России на участие в Олимпиаде-2018. Он полагает, что в ноябре РУСАДА получит соответствие кодексу ВАДА.

- Я считаю, что это тот критерий (полная независимость РУСАДА), который дает дополнительный шанс на участие нашей сборной в Олимпийских играх, – цитирует ТАСС Мутко. – Каких-то конкретных претензий к нашим спортсменам нет, есть глобальные обвинения. Наша организация сделает много допинг-проб, у наших спортсменов будет по три-четыре сданных пробы, уже перед Олимпиадой у каждого возникнет свое досье.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4267853

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