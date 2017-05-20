Виталий Мутко: "Независимость РУСАДА повысит шансы России на участие в Олимпиаде-2018"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко считает, что независимость РУСАДА повышает шансы сборной России на участие в Олимпиаде-2018. Он полагает, что в ноябре РУСАДА получит соответствие кодексу ВАДА.

- Я считаю, что это тот критерий (полная независимость РУСАДА), который дает дополнительный шанс на участие нашей сборной в Олимпийских играх, – цитирует ТАСС Мутко. – Каких-то конкретных претензий к нашим спортсменам нет, есть глобальные обвинения. Наша организация сделает много допинг-проб, у наших спортсменов будет по три-четыре сданных пробы, уже перед Олимпиадой у каждого возникнет свое досье.