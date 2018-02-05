Валерий Газзаев: "Такими решениями МОК изжил себя и поставил себя вне закона"

Заслуженный тренер России, заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Валерий Газзаев отметил, что Международный олимпийский комитет превратился в политическую организацию. Он добавил, что Россия намерена и далее бороться за участие российских спортсменов в Олимпийских играх.

Сегодня комиссия МОК, несмотря на решение CAS об оправдании, отказала 15 российским спортсменам в приглашении на Олимпийские игры в Пхенчхане.

– Международный олимпийский комитет и его комиссия пытаются сохранить свое лицо, поскольку все предыдущие решения о дисквалификации спортсменов оказались чистым блефом и CAS отверг практически все их претензии, – цитирует Газзаева RT. – Очевидно, что МОК превратился в политическую организацию. Его решения принимаются без всякого объяснения, без какой-либо доказательной базы и фактов. Выходит, что спортсмены просто не понравились – "CAS снял с них обвинения, но мы их не допускаем". Но ведь МОК – не частная лавочка, его объективность должна быть на максимальном уровне. Такими решениями МОК изжил себя и поставил себя вне закона.