В Кремле ждут решения CAS по российским спортсменам и призывают уважать выводы суда

Пресс-секретарь Президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил о том, что в стране с нетерпением ждет решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляциям российских спортсменов. По его словам, глава государства получает всю необходимую информацию.

Ранее апелляцию на решение комиссий Международного олимпийского комитета (МОК) отказать в приглашениях на Олимпийские игры-2018 в CAS подали 32 российских олимпийца, а также 13 спортсменов и два тренера, оправданные ранее Спортивным арбитражным судом, но так и не получившие приглашения МОК для участия в Играх-2018.

"По обращению наших спортсменов мы, безусловно, с нетерпением ожидаем решения CAS. Вы знаете, что мы считаем, что решение CAS, безусловно, нужно уважать и выполнять. Это наша точка зрения.

На этот счет мы, конечно, продолжаем наши контакты с МОК на экспертном уровне. Мы об этому уже говорили", – приводит РИА "Новости" слова Пескова.

Пресс-секретарь главы государства напомнил, что "соответствующая роль CAS также четко прописана в хартии МОКа и в соответствующих документах МОК".

"Президента информируем по мере поступления новостей. Ждем новостей от Спортивного арбитража с нетерпением", – подытожил Песков.