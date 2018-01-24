Томас Бах: "Пхенчхан во время Олимпиады будет самым безопасным местом"

Президент МОК Томас Бах гарантировал безопасность для участников и гостей Олимпиады-2018. Ранее сообщалось, что КНДР пошлет свою делегацию на Игры, а на церемонии открытия спортсмены Северной и Южной Кореи пройдут единой командой под общим флагом. Кроме того, в Олимпиаде выступит объединенная женская сборная по хоккею.
- Мы с нетерпением ждем момента, когда выступит эта команда, - цитирует ТАСС Баха. - Она станет мощным посланием мира для всего мира. Атлеты соберутся плечом к плечу и покажут, будут жить в одной олимпийской деревне и покажут, что мир между двумя странами возможен.
Пхенчхан во время Олимпиады будет самым безопасным местом для людей, для команд из всех стран.
кубань чемпион
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20:40
tryam
да? как бы не получилось с таким соседом как в игре престолов..
19:22