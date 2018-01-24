Томас Бах: "Пхенчхан во время Олимпиады будет самым безопасным местом"

Президент МОК Томас Бах гарантировал безопасность для участников и гостей Олимпиады-2018. Ранее сообщалось, что КНДР пошлет свою делегацию на Игры, а на церемонии открытия спортсмены Северной и Южной Кореи пройдут единой командой под общим флагом. Кроме того, в Олимпиаде выступит объединенная женская сборная по хоккею.

- Мы с нетерпением ждем момента, когда выступит эта команда, - цитирует ТАСС Баха. - Она станет мощным посланием мира для всего мира. Атлеты соберутся плечом к плечу и покажут, будут жить в одной олимпийской деревне и покажут, что мир между двумя странами возможен.

Пхенчхан во время Олимпиады будет самым безопасным местом для людей, для команд из всех стран.