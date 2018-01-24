18:59 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Томас Бах: "Пхенчхан во время Олимпиады будет самым безопасным местом"

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Президент МОК Томас Бах гарантировал безопасность для участников и гостей Олимпиады-2018. Ранее сообщалось, что КНДР пошлет свою делегацию на Игры, а на церемонии открытия спортсмены Северной и Южной Кореи пройдут единой командой под общим флагом. Кроме того, в Олимпиаде выступит объединенная женская сборная по хоккею.

- Мы с нетерпением ждем момента, когда выступит эта команда, - цитирует ТАСС Баха. - Она станет мощным посланием мира для всего мира. Атлеты соберутся плечом к плечу и покажут, будут жить в одной олимпийской деревне и покажут, что мир между двумя странами возможен.

Пхенчхан во время Олимпиады будет самым безопасным местом для людей, для команд из всех стран.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4899689

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КОММЕНТАРИИ (2)
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кубань чемпион

Болото СЭ сколько уже потеряли денег, а Будете тереть и дальше и не только газета не будет продаваться, но только лебиралогамосеки в читателях останутся в интернете. Те кто не когда не тратил 40 рублей в день на Вашу газету. Подписчик и читатель *СЭ* с 1992 по 2014 год.

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