Татьяна Тарасова "Родченков сидит под охраной ФБР. А должен – здесь"

Известный российский тренер Татьяна Тарасова в интервью "КП" сказала, что ответственность за допинговый скандал в отечественном спорте не должны нести спортсмены. Специалист напомнила, что доклад независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена основан на показаниях человека, "который нечист на руку" – бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Напомним, на Олимпиаде-2018 российские спортсмены по решению МОК, который временно отстранил ОКР, выступают в статусе "олимпийский спортсмен из России" (OAR) под олимпийским флагом. 9 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции всех российских спортсменов, не получивших приглашения на соревнования в Корее. Таким образом, Россию на Играх представляют 168 атлетов - никто из дополнительной заявки в 47 человек не был допущен.

– Вы предполагали подобный скандал с допингом?

– Как такое можно спрогнозировать? Я же не брала на работу Родченкова. Но кто-то же брал, правда? Если бы у этого человека была хоть капля совести и чести, он завтра бы застрелился. Но вот не стреляется никто. А на спортсменах нет вины. Я за наших людей в фигурном катании полностью отвечаю. У нас все чисто. Я тринадцатый раз на Олимпиаде. Умножьте на четыре года и получите 52 года в профессиональном спорте.

– Скандал показал, что мы не умеем защищаться. В стране, которая столько денег тратит на имидж в спорте, нет профессиональных спортивных юристов?

– Да мы даже плохо читаем документы. Я, например, в первый раз узнала, что, оказывается, на Олимпийские игры МОК высылает приглашения. В советское время мы просто шли всем списком.

– Сейчас это называют "привилегией приглашения".

– Да. Ну, к примеру, если я кого-нибудь приглашаю на день рождения, это может быть кто угодно. И теперь выясняется, что МОК тоже может выбирать – кого он хочет, а кого нет. Вообще, все в этой истории выглядит непрофессионально. Я, вы знаете, прежде всего уважаю профессионалов. Если ты кэгэбэшник, будь хорошим кэгэбэшником. Почему выпустили Родченкова? Сейчас он сидит в Лос-Анджелесе под охраной ФБР. А должен сидеть здесь под контролем ФСБ. Он преступник. И весь знаменитый доклад Макларена о допинге построен только на его показаниях, – на свидетельстве человека, который нечист на руку. И это тоже непрофессионально – опираться исключительно на показания преступника, которого нужно судить международным судом за тот вред, который он нанес мировому спорту. Он продавал допинг спортсменам, – и нашим, и чужим.