09:49 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Светлана Журова: "Решение МОК по России убедило в существовании двойных стандартов в спорте"

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы Светлана Журова высказала свое мнение по поводу решения Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить ряд российских спортсменов от Олимпийских игр-2018.

 
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- Решение МОК в очередной раз убедило нас в существовании двойных стандартов в мировом спорте, - цитирует RT Журову. - Критерии отбора удивили не только российских, но и зарубежных спортсменов. Они не могут понять, почему атлет из России был отстранён, в то время как они сами избежали наказания.

Кроме этого, подобные действия комитета заставляют иностранцев беспокоиться, что в будущем это может произойти с ними. Сегодня ты не явился на процедуру допинг-контроля, а завтра тебя не допустили до участия в Олимпиаде. Именно это произошло с некоторыми россиянами.

 

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Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/474292-zhurova-mok-dvoinie-standarti

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Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
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КОММЕНТАРИИ (5)
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rusfed 2.0

Журова год назад в интервью Дождю жаловалась, что ее зарплаты (а депутат в России зарабатывает минимум 450 тыс руб) ей не хватает. Например, на то, чтобы учить ребенка в престижной английской школе.

10:28

kolos249

shur, где ты увидел слово "война" в моём комментарии? Отвечать надо жестко и адекватно. Или ты предпочитаешь быть оплёванным и истекающим чужими соплями?

10:11

Max2015

начхать этому руководству на шипулиных и устюговых - бабы новых нарожают. Тут черный понедельник 29 января грядет с их личными санкциями от US Treasury.

10:03

shur

kolos249 Ну и толку-то что от того, что убедило? Где реакция, где жёсткие ответные меры? А то все словоблудием только занимаются. ВВП молчит, Песков сожалеет, Лавров озабочен, Госдума опечалена..._________________ А ты хочешь воевать?

09:58

kolos249

Ну и толку-то что от того, что убедило? Где реакция, где жёсткие ответные меры? А то все словоблудием только занимаются. ВВП молчит, Песков сожалеет, Лавров озабочен, Госдума опечалена....

09:55