Светлана Журова: "Решение МОК по России убедило в существовании двойных стандартов в спорте"

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы Светлана Журова высказала свое мнение по поводу решения Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить ряд российских спортсменов от Олимпийских игр-2018.

- Решение МОК в очередной раз убедило нас в существовании двойных стандартов в мировом спорте, - цитирует RT Журову. - Критерии отбора удивили не только российских, но и зарубежных спортсменов. Они не могут понять, почему атлет из России был отстранён, в то время как они сами избежали наказания.

Кроме этого, подобные действия комитета заставляют иностранцев беспокоиться, что в будущем это может произойти с ними. Сегодня ты не явился на процедуру допинг-контроля, а завтра тебя не допустили до участия в Олимпиаде. Именно это произошло с некоторыми россиянами.