Светлана Журова: "Решение МОК по России убедило в существовании двойных стандартов в спорте"

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы Светлана Журова высказала свое мнение по поводу решения Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить ряд российских спортсменов от Олимпийских игр-2018.
- Решение МОК в очередной раз убедило нас в существовании двойных стандартов в мировом спорте, - цитирует RT Журову. - Критерии отбора удивили не только российских, но и зарубежных спортсменов. Они не могут понять, почему атлет из России был отстранён, в то время как они сами избежали наказания.
Кроме этого, подобные действия комитета заставляют иностранцев беспокоиться, что в будущем это может произойти с ними. Сегодня ты не явился на процедуру допинг-контроля, а завтра тебя не допустили до участия в Олимпиаде. Именно это произошло с некоторыми россиянами.
Ранее стало известно, что Ан, Шипулин и Устюгов были недопущены до участия в Олимпийских играх-2018. Спортсмены хоть и не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии МОК Дениса Освальда, но все равно не получили приглашение на Игры.
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Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/news/474292-zhurova-mok-dvoinie-standarti
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Журова год назад в интервью Дождю жаловалась, что ее зарплаты (а депутат в России зарабатывает минимум 450 тыс руб) ей не хватает. Например, на то, чтобы учить ребенка в престижной английской школе.
10:28
kolos249
shur, где ты увидел слово "война" в моём комментарии? Отвечать надо жестко и адекватно. Или ты предпочитаешь быть оплёванным и истекающим чужими соплями?
10:11
Max2015
начхать этому руководству на шипулиных и устюговых - бабы новых нарожают. Тут черный понедельник 29 января грядет с их личными санкциями от US Treasury.
10:03
shur
kolos249 Ну и толку-то что от того, что убедило? Где реакция, где жёсткие ответные меры? А то все словоблудием только занимаются. ВВП молчит, Песков сожалеет, Лавров озабочен, Госдума опечалена..._________________ А ты хочешь воевать?
09:58
kolos249
Ну и толку-то что от того, что убедило? Где реакция, где жёсткие ответные меры? А то все словоблудием только занимаются. ВВП молчит, Песков сожалеет, Лавров озабочен, Госдума опечалена....
09:55