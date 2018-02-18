Станислав Поздняков: "Штаб делегации следит, чтобы российские спортсмены выполняли требования МОК"

Глава российской делегации на Олимпиаде в Пхенчхане Станислав Поздняков провел параллели между этими Играми и Олимпиадой-92 в Барселоне, а также сообщил, что комиссия МОК внимательно следит за соблюдением олимпийскими атлетами из России нейтрального статуса.

– Комиссия МОК внимательно следит за поведением российских спортсменов, чтобы они соблюдали все правила нейтрального статуса. А кто-то из делегации напоминает ребятам о правилах?

– Есть штаб делегации, квалифицированные сотрудники, они внимательно следят и если надо подсказывают. Но большинство спортсменов и так четко выполняют рекомендации МОК.

– Вы в 1992 году тоже выступали под олимпийским флагом. Можно провести какие-то параллели?

– Можно сравнить только в том смысле, что выступали под олимпийским флагом. Но ситуация была другой. Тогда произошел геополитический коллапс – разрушилась крупнейшая страна мира. Тогда это был добровольный выход из сложившейся ситуации. Сейчас это история репрессивного характера. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)