Станислав Поздняков: "Бах сам инициировал встречу с командой ОАР"

Глава МОК Томас Бах сам инициировал встречу с командой ОАР. Об этом сказал глава делегации Станислав Поздняков.
- Первая делегация, с которой решил встретиться президент МОК, это была делегация ОАР. С точки зрения президента это было очень важное мероприятие. Спортсмены задали много острых вопросов, - рассказал Поздняков.
- А его спросили, почему нет Ана и Шипулина?
- Этот вопрос ему не задавали. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
10:51
nailsh78
Станислав у нас еще и врунишка )) - уже есть куча прямых источников от самих спортсменов какие вопросы были заданы и насколько они были остры ) . Вообщем с таким рулевым обоза - конечное место прибытия есть овраг. Славный кадр мутковский )) Кстати а чего Мутко то не уволили и пресса молчит .. - команду дали редакторам ?)) а им кто дал ?)
08:46
S@t
Не, ну понятно. О погоде говорили, о весне.
07:35