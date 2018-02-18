Станислав Поздняков: "Бах сам инициировал встречу с командой ОАР"

Глава МОК Томас Бах сам инициировал встречу с командой ОАР. Об этом сказал глава делегации Станислав Поздняков.

- Первая делегация, с которой решил встретиться президент МОК, это была делегация ОАР. С точки зрения президента это было очень важное мероприятие. Спортсмены задали много острых вопросов, - рассказал Поздняков.

- А его спросили, почему нет Ана и Шипулина?

- Этот вопрос ему не задавали. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)