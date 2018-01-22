Швейцария объявила состав на Олимпиаду

Тренерский штаб сборной Швейцарии объявил состав команды на Олимпийский игры в Пхенчхане, информирует официальный сайт национальной федерации хоккея. В список вошли 25 человек. Швейцария сыграет в группе А с Канадой, Чехией и Южной Кореей.

Состав сборной Швейцарии:

вратари - Йонас Хиллер, Тобиас Стефан, Леонардо Дженони;



защитники - Патрик Геринг, Фелисьен дю Буа, Рафаэль Диас, Доминик Шлумпф, Филипп Фуррер, Ромен Леффель, Эрик Блум, Рамон Унтерзандер;



нападающие - Венсан Праплан, Томас Рюфенахт, Андрес Амбюль, Рето Шеппи, Пиус Зутер, Тристан Шервай, Фабрис Херцог, Денис Холленштайн, Энцо Корви, Симон Мозер, Джоэль Вермин, Коди Олмонд, Гаэтан Хас.