Ричард Паунд: "Мы должны вернуть Россию в олимпийскую семью, но на наших условиях"

Экс-глава ВАДА, член МОК Ричард Паунд заявил, что комитет был больше озабочен допуском российских спортсменов до Игр, чем разрешением допингового кризиса. Также он отметил, что МОК недостаточно заботится о судьбе информаторов.
– Не было озвучено четких критериев для снятия дисквалификации с российской делегации перед церемонией закрытия Игр, – сказал в ходе 132-й сессии МОК Паунд. – Информаторы были брошены на произвол судьбы, оставшись без защиты со стороны олимпийского движения. Все было сделано для того, чтобы даже нейтральный статус делегации указывал на то, что она из России.
Я боюсь, что МОК больше хотел, чтобы россияне выступили в Пхенчхане, чем действительно старался решить проблему. Я согласен с тем, что Россию нужно вернуть в олимпийскую семью, но на наших условиях.
Несвин
mobile_actor_________ Ты откуда здесь взялось чучело?
10:47
mobile_actor
Приостановка членства ОКР за массовые нарушения АДП в Сочи и госдопингсистему ни в коей мере не являются и не могит являться дискриминацией.
09:47
lrm1979
Даааа, чувак прямым текстом говорит, что все это затевалось лишь для одного - ВЫДВИНУТЬ РОССИИ УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ ОНА БУДЕТ ЧЛЕНОМ МОК!!! Интересно, а другим странам тоже будут выдвинуты такие условия? Или п. 6 Принципов Олимпизма "Любая форма дискриминации в отношении страны или лица - расового, религиозного, политического или иного характера, или по признаку пола - несовместима с принадлежностью к олимпийскому движению." НАДО ОТМЕНИТЬ???
09:32
staerswimmer23
Мобильная глиста, девочка, так российские атлеты уже 3 года как без допинга побеждают (UKADA не даст соврать), только их на олимпиаду не пускают, просто так, без объяснения причин! Вот Паунд об этом и говорит, что так должно быть всегда, только на наших условиях, т.е. мы сами (МОК, ВАДА) будем определять, кто будет участвовать в ОИ, а кто нет.
09:17
EdVVard
Какое отношение Паунд имеет к олимпийской семье?
09:09
bvp
Если наши без допинга, а остальные на допинге, то будет сложнее.
08:28
mobile_actor
А, что, без допинга российские атлеты не будут побеждать?
08:16
_Металлург_
Джон....Сильвер... так это и есть их условия: "Мы Вас возьмем обратно только тогда, когда у Вас некому будет побеждать".
07:27
SpaMan
Ричард путает капустник с семьей
07:18
radomir_71
С такой семьей- и врагов не надо...
05:56
ivradm
На чьих условиях?! А вы не ухи поели с утра, любезный?
05:32
Джон....Сильвер
Лицемер! Ваша задача лишить Россию конкурентоспособных спортсменов, чтоб ее медали распределялись между странами, чьи компании спонсируют МОК! А также это заказ ГосДепа, который и является вашим настоящим хозяином! Состав МОК тоже тому подтверждение! Организация якобы международная, а лица сплошь северо-американские и западно-европейские? Что то не вижу там китайцев, японцев, индусов, русских, латиноамериканцев!
05:17