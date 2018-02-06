Ричард Паунд: "Мы должны вернуть Россию в олимпийскую семью, но на наших условиях"

Экс-глава ВАДА, член МОК Ричард Паунд заявил, что комитет был больше озабочен допуском российских спортсменов до Игр, чем разрешением допингового кризиса. Также он отметил, что МОК недостаточно заботится о судьбе информаторов.

– Не было озвучено четких критериев для снятия дисквалификации с российской делегации перед церемонией закрытия Игр, – сказал в ходе 132-й сессии МОК Паунд. – Информаторы были брошены на произвол судьбы, оставшись без защиты со стороны олимпийского движения. Все было сделано для того, чтобы даже нейтральный статус делегации указывал на то, что она из России.

Я боюсь, что МОК больше хотел, чтобы россияне выступили в Пхенчхане, чем действительно старался решить проблему. Я согласен с тем, что Россию нужно вернуть в олимпийскую семью, но на наших условиях.

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