04:39 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Ричард Паунд: "Мы должны вернуть Россию в олимпийскую семью, но на наших условиях"

12

Экс-глава ВАДА, член МОК Ричард Паунд заявил, что комитет был больше озабочен допуском российских спортсменов до Игр, чем разрешением допингового кризиса. Также он отметил, что МОК недостаточно заботится о судьбе информаторов.

– Не было озвучено четких критериев для снятия дисквалификации с российской делегации перед церемонией закрытия Игр, – сказал в ходе 132-й сессии МОК Паунд. – Информаторы были брошены на произвол судьбы, оставшись без защиты со стороны олимпийского движения. Все было сделано для того, чтобы даже нейтральный статус делегации указывал на то, что она из России.

Я боюсь, что МОК больше хотел, чтобы россияне выступили в Пхенчхане, чем действительно старался решить проблему. Я согласен с тем, что Россию нужно вернуть в олимпийскую семью, но на наших условиях.

Какие еще гадости МОК сделает для России? Заседание LIVE

12
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (12)
Войти, чтобы оставить комментарий

Несвин

mobile_actor_________ Ты откуда здесь взялось чучело?

10:47

mobile_actor

Приостановка членства ОКР за массовые нарушения АДП в Сочи и госдопингсистему ни в коей мере не являются и не могит являться дискриминацией.

09:47

lrm1979

Даааа, чувак прямым текстом говорит, что все это затевалось лишь для одного - ВЫДВИНУТЬ РОССИИ УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ ОНА БУДЕТ ЧЛЕНОМ МОК!!! Интересно, а другим странам тоже будут выдвинуты такие условия? Или п. 6 Принципов Олимпизма "Любая форма дискриминации в отношении страны или лица - расового, религиозного, политического или иного характера, или по признаку пола - несовместима с принадлежностью к олимпийскому движению." НАДО ОТМЕНИТЬ???

09:32

staerswimmer23

Мобильная глиста, девочка, так российские атлеты уже 3 года как без допинга побеждают (UKADA не даст соврать), только их на олимпиаду не пускают, просто так, без объяснения причин! Вот Паунд об этом и говорит, что так должно быть всегда, только на наших условиях, т.е. мы сами (МОК, ВАДА) будем определять, кто будет участвовать в ОИ, а кто нет.

09:17

EdVVard

Какое отношение Паунд имеет к олимпийской семье?

09:09

bvp

Если наши без допинга, а остальные на допинге, то будет сложнее.

08:28

mobile_actor

А, что, без допинга российские атлеты не будут побеждать?

08:16

_Металлург_

Джон....Сильвер... так это и есть их условия: "Мы Вас возьмем обратно только тогда, когда у Вас некому будет побеждать".

07:27

SpaMan

Ричард путает капустник с семьей

07:18

radomir_71

С такой семьей- и врагов не надо...

05:56

ivradm

На чьих условиях?! А вы не ухи поели с утра, любезный?

05:32

Джон....Сильвер

Лицемер! Ваша задача лишить Россию конкурентоспособных спортсменов, чтоб ее медали распределялись между странами, чьи компании спонсируют МОК! А также это заказ ГосДепа, который и является вашим настоящим хозяином! Состав МОК тоже тому подтверждение! Организация якобы международная, а лица сплошь северо-американские и западно-европейские? Что то не вижу там китайцев, японцев, индусов, русских, латиноамериканцев!

05:17