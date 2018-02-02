Решение по Юскову и Кулижникову будет объявлено в понедельник

Как стало известно "СЭ", решение гражданского суда по искам шестерых российских спортсменов - Павла Кулижникова, Дениса Юскова, Александра Логинова, Ирины Старых, Татьяны Бородулиной и Дмитрия Васильева, оспаривающих свое неприглашение на Олимпиаду-2018 в Пхенчхан из-за имевшей место в прошлом допинговой истории, будет объявлено в понедельник.

Пока адвокаты истцов продолжают искать способы обойти вердикт МОК, вынесенный на исполкоме организации 5 декабря. (Дмитрий СОМОВ)

Напомним, что все они не были допущены до Олимпийских игр в Пхенчхане из-за отбытых в прошлом допинговых дисквалификаций. Эти спортсмены могут выступать на международных соревнованиях, но, по решению МОК не получили приглашения на Игры-2018.

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