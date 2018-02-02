18:50 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Решение по Юскову и Кулижникову будет объявлено в понедельник

Денис ЮСКОВ (слева) и Павел КУЛИЖНИКОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Денис ЮСКОВ (слева) и Павел КУЛИЖНИКОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Как стало известно "СЭ", решение гражданского суда по искам шестерых российских спортсменов - Павла Кулижникова, Дениса Юскова, Александра Логинова, Ирины Старых, Татьяны Бородулиной и Дмитрия Васильева, оспаривающих свое неприглашение на Олимпиаду-2018 в Пхенчхан из-за имевшей место в прошлом допинговой истории, будет объявлено в понедельник.

Пока адвокаты истцов продолжают искать способы обойти вердикт МОК, вынесенный на исполкоме организации 5 декабря. (Дмитрий СОМОВ)

Напомним, что все они не были допущены до Олимпийских игр в Пхенчхане из-за отбытых в прошлом допинговых дисквалификаций. Эти спортсмены могут выступать на международных соревнованиях, но, по решению МОК не получили приглашения на Игры-2018.

Все подробности дела - здесь

Опрос

Что в решении CAS по россиянам из Сочи-2014 для вас главное?
голосовать
Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий