Решение МОК по 15 российским спортсменам и тренерам. Почему их не пригласили на Олимпиаду

Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) отклонил запрос Олимпийского комитета России (ОКР) включить в число приглашенных на Олимпиаду-2018 13 спортсменов и двух тренеров.
"2 февраля ОКР представил список из 15 человек, которые были отстранены CAS. Тринадцать из них являются еще действующими спортсменами, а двое – атлетами, завершившими карьеру и участвовавшими в Играх-2014 в Сочи, а в настоящее время выступающими в качестве вспомогательного персонала.
Хотя комиссия по рассмотрению заявок отметила решение CAS от 1 февраля 2018 года, она также подчеркнула, что полная аргументация в отношении этих решений не была обнародована. Комиссия отметила, что ее роль, согласно решению Исполнительного совета МОК от 5 декабря 2017 года, заключалась в том, чтобы подтвердить, что спортсменов можно считать чистыми для потенциального приглашения на Игры в Пхенхчане. Поэтому комиссия единогласно рекомендовала МОК не приглашать на Олимпиаду 15 человек, запрошенных ОКР.
Чтобы убедить в том, что вся информация, доступная для комиссии, была проанализирована и оценена, она рассмотрела дела всех 13 спортсменов в индивидуальном порядке и анонимно.
После подробного анализа члены комиссии отметили наличие дополнительных элементов и/или доказательств, которые комиссия МОК под руководством Освальда не могла рассмотреть, поскольку не имела к ней допуск, что вызвало подозрение в чистоте этих спортсменов. Дополнительная информация включала данные из базы данных ЛИМС, следы запрещенных веществ, доказательства манипулирования профилями стероидов и дополнительную конфиденциальную информацию, предоставленную комиссии ВАДА. Кроме того, комиссия согласилась с тем, что решение CAS не сняло подозрений в допинге или предоставило ей достаточно информации о чистоте 13 атлетов.
Что касается двух должностных лиц (тренеров), то комиссия придерживалась мнения о том, что из-за наличия доказательств из докладов комиссии Освальда и дополнительной информации, эти два человека не должны рассматриваться для приглашения на Игры-2018.
Комиссию по рассмотрению заявок возглавляет Валери Фурнейрон. В ее состав входят Гюнтер Юнгер, Педро Гонсалвес и Ричард Бюджетт.
Решение о невключении 13 спортсменов и двух тренеров передано комиссии спортсменов МОК, которая поддерживает эту позицию", – говорится в сообщении на сайте МОК.
Напомним, ранее дисциплинарная комиссия МОК под руководством Дениса Освальда пожизненно отстранила 43-х участников Олимпиады-2014 и аннулировала их результаты на основании доклада независимого следователя ВАДА Ричарда Макларена с учетом сведений информатора ВАДА, экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. CAS 1 февраля удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов. С них была снята пожизненная дисквалификация на участие в Олимпийских играх, а также признаны результаты Олимпиады-2014 Сочи. При этом CAS отклонил апелляции еще 11 спортсменов, с которых при этом был снят пожизненный запрет на участие в Играх после Олимпиады-2018. Дела оставшихся четырех атлетов рассмотрят позже.
Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Россияне в связи с временным отстранением ОКР выступят на ней в качестве Олимпийских атлетов из России.
КОГО ХОТЕЛ ДОЗАЯВИТЬ ОКР ПОСЛЕ РЕШЕНИЯ CAS
СКЕЛЕТОН
Александр ТРЕТЬЯКОВ
Елена НИКИТИНА
Мария ОРЛОВА
Сергей ЧУДИНОВ (тренер)
ЛЫЖИ
Александр ЛЕГКОВ
Евгений БЕЛОВ
Максим ВЫЛЕГЖАНИН
Александр БЕССМЕРТНЫХ
Евгения ШАПОВАЛОВА
Наталья МАТВЕЕВА
КОНЬКИ
Александр РУМЯНЦЕВ
Артем КУЗНЕЦОВ
Ольга ФАТКУЛИНА
САНИ
Татьяна ИВАНОВА
Альберт ДЕМЧЕНКО (тренер)
- МОК
- Альберт Демченко
- Александр Румянцев
- Александр Третьяков
- Ольга Фаткулина
- Александр Легков
- Евгений Белов
- Максим Вылегжанин
- Татьяна Иванова
- Сергей Чудинов
- Наталья Матвеева
- ОКР
- Артем Кузнецов
- Мария Орлова
- Елена Никитина
- Александр Бессмертных
- Евгения Шаповалова (лыжные гонки)
Soulles
Крым наш! Кто же откажется и дальше потрошить слабого? Добро пожаловать в реальный мир.... 07:06... Так с вас же берут пример ((
10:31
ArtTim
Для России 2-3 золота будет успех, но чувствуется мне ,что обкакаются они на этих ОИ по полной.
09:54
ержан
Читать кретинов тошно. Неужели ради того, чтобы спортивный мир разрешил спортсменам РФ выступать вмести с ними, необходимо начать мировую войну? Это как любовь насильника. А может быть лучше попытаться понять и выполнить их требования, чтобы выучиться быть людьми, а не варварами.
09:25
индеец_Джо
Cheremis57, жуйте свои котлетосы тщательнее.
09:01
Cheremis57
России пора выходить из МОК! Сколько можно унижаться? Думаю ВВП потеряет много голосов 18 марта из-за своей страусинной позиции в этом вопросе!! Будем голосовать за Грудинина!!!
08:56
Томми - лучший друг ОКР
Кстати, адвокаты доморощенные, хотя бы в ВИКИ прочитайте о "презумпции невиновности" и в КАКОМ судопроизводстве ОНА применяется...
08:17
Томми - лучший друг ОКР
МОК -- кррррраааааааааасава!!!!!!!!! Никаких допусков--дозаявок!!!!! Исправляйте ОСТАЛЬНЫЕ 16 пунктов списка и -- "вэл кам ту лямпиада"!!!!
08:15
_Металлург_
Иного и не нужно было ожидать. Если хозяева говорят что "У нас есть доказательства, но предъявить мы их не можем, но Вы ОБЯЗАНЫ нам верить (ведь мы же исключительная нация)", то почему при холопы должны себя вести по другому?
08:07
на_заборе_мелом
честно говоря з...о это всё,надо отзывать всех спортсменов и пусть там сами катаются
07:42
Доктор со стажем
Мы в двери-нас за плечи выставляют.Мы в окно- а нас оттуда-метлой. О чём здесь говорить?
07:28
Gost
Кто от этих подстилок ждал другого...Комиссию по рассмотрению заявок возглавляет Валери Фурнейрон. В ее состав входят Гюнтер Юнгер, Педро Гонсалвес и Ричард Бюджетт. Даже по именам понятно всё...Один бюджетт,второй педро,сама фурнейрон,еще бабаха сюда сцуку продажную...
07:14
ol69312
Вообще то обвинение в допинге и лишение медалей ОИ в сочи квалифицируется как УГОЛОВНОЕ преступление КЛЕВЕТА.
07:11
ol69312
частная вечеринка, зачем тогда платить взносы
07:10
Крым наш!
Потому, что они чувствуют нашу слабость и не чувствуют, что могут понести наказание за свои проступки. Тем более наша высшая власть посыпает голову пеплом и винится на право и налево. Кто же откажется и дальше потрошить слабого? Добро пожаловать в реальный мир.
07:06
Джерри. Без Тома.
МОК - массово о... вшая кучка.
07:04
spetrov
Тут надо понимать, что в тех же Штатах, например, насколько я знаю, если те или иные улики не были указаны среди таковых на предварительном слушании, судом не могут быть приняты к рассмотрению в ходе слушаний. Если возникает что-то уже в ходе процесса, сам процесс распускается, и затем начинается новый. А в данном случае работали-работали комиссии столько времени, а теперь эти взяли и оценили быстренько "вновь открывшееся". Как ни взгляни, в нормальной ситуации так не работает. Но это в нормальной. :)
07:00
dok~73
А что презумпция невиновности уже ничего не значит в так называемых либеральных странах ???
06:57
zyzx
Феерия лицемерия. Надо с таким олимпыйским движением заканчивать.
06:54