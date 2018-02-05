Решение МОК по 15 российским спортсменам и тренерам. Почему их не пригласили на Олимпиаду

Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) отклонил запрос Олимпийского комитета России (ОКР) включить в число приглашенных на Олимпиаду-2018 13 спортсменов и двух тренеров.

"2 февраля ОКР представил список из 15 человек, которые были отстранены CAS. Тринадцать из них являются еще действующими спортсменами, а двое – атлетами, завершившими карьеру и участвовавшими в Играх-2014 в Сочи, а в настоящее время выступающими в качестве вспомогательного персонала.

Хотя комиссия по рассмотрению заявок отметила решение CAS от 1 февраля 2018 года, она также подчеркнула, что полная аргументация в отношении этих решений не была обнародована. Комиссия отметила, что ее роль, согласно решению Исполнительного совета МОК от 5 декабря 2017 года, заключалась в том, чтобы подтвердить, что спортсменов можно считать чистыми для потенциального приглашения на Игры в Пхенхчане. Поэтому комиссия единогласно рекомендовала МОК не приглашать на Олимпиаду 15 человек, запрошенных ОКР.

Чтобы убедить в том, что вся информация, доступная для комиссии, была проанализирована и оценена, она рассмотрела дела всех 13 спортсменов в индивидуальном порядке и анонимно.

После подробного анализа члены комиссии отметили наличие дополнительных элементов и/или доказательств, которые комиссия МОК под руководством Освальда не могла рассмотреть, поскольку не имела к ней допуск, что вызвало подозрение в чистоте этих спортсменов. Дополнительная информация включала данные из базы данных ЛИМС, следы запрещенных веществ, доказательства манипулирования профилями стероидов и дополнительную конфиденциальную информацию, предоставленную комиссии ВАДА. Кроме того, комиссия согласилась с тем, что решение CAS не сняло подозрений в допинге или предоставило ей достаточно информации о чистоте 13 атлетов.

Что касается двух должностных лиц (тренеров), то комиссия придерживалась мнения о том, что из-за наличия доказательств из докладов комиссии Освальда и дополнительной информации, эти два человека не должны рассматриваться для приглашения на Игры-2018.

Комиссию по рассмотрению заявок возглавляет Валери Фурнейрон. В ее состав входят Гюнтер Юнгер, Педро Гонсалвес и Ричард Бюджетт.

Решение о невключении 13 спортсменов и двух тренеров передано комиссии спортсменов МОК, которая поддерживает эту позицию", – говорится в сообщении на сайте МОК.

Напомним, ранее дисциплинарная комиссия МОК под руководством Дениса Освальда пожизненно отстранила 43-х участников Олимпиады-2014 и аннулировала их результаты на основании доклада независимого следователя ВАДА Ричарда Макларена с учетом сведений информатора ВАДА, экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. CAS 1 февраля удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов. С них была снята пожизненная дисквалификация на участие в Олимпийских играх, а также признаны результаты Олимпиады-2014 Сочи. При этом CAS отклонил апелляции еще 11 спортсменов, с которых при этом был снят пожизненный запрет на участие в Играх после Олимпиады-2018. Дела оставшихся четырех атлетов рассмотрят позже.

Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Россияне в связи с временным отстранением ОКР выступят на ней в качестве Олимпийских атлетов из России.

КОГО ХОТЕЛ ДОЗАЯВИТЬ ОКР ПОСЛЕ РЕШЕНИЯ CAS

СКЕЛЕТОН

Александр ТРЕТЬЯКОВ

Елена НИКИТИНА

Мария ОРЛОВА

Сергей ЧУДИНОВ (тренер)

ЛЫЖИ

Александр ЛЕГКОВ

Евгений БЕЛОВ

Максим ВЫЛЕГЖАНИН

Александр БЕССМЕРТНЫХ

Евгения ШАПОВАЛОВА

Наталья МАТВЕЕВА

КОНЬКИ

Александр РУМЯНЦЕВ

Артем КУЗНЕЦОВ

Ольга ФАТКУЛИНА

САНИ

Татьяна ИВАНОВА

Альберт ДЕМЧЕНКО (тренер)