Рабочая группа МОК по допуску россиян на Олимпиаду-2018 завершила работу в Москве

В здании Олимпийского комитета России (ОКР) в Москве завершилось заседание рабочей группы Международного Олимпийского комитета (МОК) по урегулированию вопросов, связанных с участием российских спортсменов в предстоящей Олимпиаде-2018 в Корее. Спортивный директор Кит Макконелл и заместитель генерального директора Пир Миро покинули офис комитета. Получить их комментариев не удалось.
Напомним, что на прошлой неделе рабочая группа МОК исключила 111 спортсменов, представителей тренерского штаба и персонала из расширенного списка кандидатов на поездку в Пхенчхан. Имена отстраненных и причины наказания до сих пор не озвучены. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Весёлый©
НО ЕСТЬ И ХОРОШИЕ НОВОСТИ. "Вот и всё, ребята!" (с)
06:22
За Россию без допинга!
grad45, а еще сильнее после такого удивятся российские спорстмены, которые пострадают от самодуров в правительстве и поддакивающего им тyпого стада
03:49
grad45
Вот удивятся некоторые члены МОК и ВАДА, когда они приедут в Россию, а им там кукиш на въезд покажут…
23:57 22 января
grad45
Думается, при любом раскладе по участию наших спортсменов в предстоящей Олимпиаде, после её закрытия объявить персонами нон-грата с пожизненным запретом на въезд в Россию всех причастных к сфабрикованному политическому делу против нашей страны врагов – а они, несомненно, враги – таких, как Макларен, Риди Крейг, членов МОК и всех, кто косвенно или прямо участвовал в этой афёре ВАДА, МОК во главе с США и бритами. Предатель Родченков должен быть арестован и получить заслуженное наказание. Это решение никак не должно влиять на допуск в будущем наших спортсменов на те или иные соревнования. Так как это персональные санкции, а не против конкретных международных организаций. Отказать в пропуске на Чемпионат мира по футболу всем тем, кто попадёт в этот санкционный список. И не надо тешить себя тем, что им до футбола фиолетово. Это их очень заденет. Они же функционеры. А ничто так не задевает богатого чиновника, как персональный плевок в душу. Среди тех, кто участвовал в этой афёре против России, много канадцев, американцев, британцев. Вот, особенно британцам будет очень обидно не попасть на Чемпионат мира по футболу, где будет играть их сборная. Престижных соревнований и различных мероприятий в нашей стране будет ещё очень много. Но до конца жизни эти люди не должны посещать нашу страну. Пусть это будет для них и физическим, и моральным наказанием. Такие дела так не оставляют. НАКАЗЫВАТЬ НАДО ПО ПОЛНОЙ!
23:56 22 января
rusfed 2.0
Flamenco по хорошему на Рабочую группу МОК необходимо класть! Страна никому не должен подчинятся! например всех америкосов за 24 часа изгнать из страны, бизнес отжать итд! 22:38. ----- Чучхе. Открываем год корейской культуры в России
22:40 22 января
Flamenco
по хорошему на Рабочую группу МОК необходимо класть! Страна никому не должен подчинятся! например всех америкосов за 24 часа изгнать из страны, бизнес отжать итд!
22:38 22 января
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
Ну, как???? Поголовно ВСЕХ отстранили??? Или парочку белофлажников оставили??? Чисто для приколов....
22:15 22 января
rusfed 2.0
Я надеюсь, Мутко удалось гостям хотя бы виолончельный футляр вручить
22:12 22 января
rusfed 2.0
"Получить их комментариев не удалось." ____________ Журналисты не владеют русским языком, и точно такие же двоечники сидят в Минспорта, ОКР и прочих Думах. Все закономерно, словом
22:11 22 января