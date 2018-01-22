Рабочая группа МОК по допуску россиян на Олимпиаду-2018 завершила работу в Москве

В здании Олимпийского комитета России (ОКР) в Москве завершилось заседание рабочей группы Международного Олимпийского комитета (МОК) по урегулированию вопросов, связанных с участием российских спортсменов в предстоящей Олимпиаде-2018 в Корее. Спортивный директор Кит Макконелл и заместитель генерального директора Пир Миро покинули офис комитета. Получить их комментариев не удалось.

Напомним, что на прошлой неделе рабочая группа МОК исключила 111 спортсменов, представителей тренерского штаба и персонала из расширенного списка кандидатов на поездку в Пхенчхан. Имена отстраненных и причины наказания до сих пор не озвучены. (Евгений БЕЛОУСОВ)