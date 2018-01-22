22:06 22 января | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Рабочая группа МОК по допуску россиян на Олимпиаду-2018 завершила работу в Москве

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В здании Олимпийского комитета России (ОКР) в Москве завершилось заседание рабочей группы Международного Олимпийского комитета (МОК) по урегулированию вопросов, связанных с участием российских спортсменов в предстоящей Олимпиаде-2018 в Корее. Спортивный директор Кит Макконелл и заместитель генерального директора Пир Миро покинули офис комитета. Получить их комментариев не удалось.

Напомним, что на прошлой неделе рабочая группа МОК исключила 111 спортсменов, представителей тренерского штаба и персонала из расширенного списка кандидатов на поездку в Пхенчхан. Имена отстраненных и причины наказания до сих пор не озвучены. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Весёлый©

НО ЕСТЬ И ХОРОШИЕ НОВОСТИ. "Вот и всё, ребята!" (с)

06:22

За Россию без допинга!

grad45, а еще сильнее после такого удивятся российские спорстмены, которые пострадают от самодуров в правительстве и поддакивающего им тyпого стада

03:49

grad45

Вот удивятся некоторые члены МОК и ВАДА, когда они приедут в Россию, а им там кукиш на въезд покажут…

23:57 22 января

grad45

Думается, при любом раскладе по участию наших спортсменов в предстоящей Олимпиаде, после её закрытия объявить персонами нон-грата с пожизненным запретом на въезд в Россию всех причастных к сфабрикованному политическому делу против нашей страны врагов – а они, несомненно, враги – таких, как Макларен, Риди Крейг, членов МОК и всех, кто косвенно или прямо участвовал в этой афёре ВАДА, МОК во главе с США и бритами. Предатель Родченков должен быть арестован и получить заслуженное наказание. Это решение никак не должно влиять на допуск в будущем наших спортсменов на те или иные соревнования. Так как это персональные санкции, а не против конкретных международных организаций. Отказать в пропуске на Чемпионат мира по футболу всем тем, кто попадёт в этот санкционный список. И не надо тешить себя тем, что им до футбола фиолетово. Это их очень заденет. Они же функционеры. А ничто так не задевает богатого чиновника, как персональный плевок в душу. Среди тех, кто участвовал в этой афёре против России, много канадцев, американцев, британцев. Вот, особенно британцам будет очень обидно не попасть на Чемпионат мира по футболу, где будет играть их сборная. Престижных соревнований и различных мероприятий в нашей стране будет ещё очень много. Но до конца жизни эти люди не должны посещать нашу страну. Пусть это будет для них и физическим, и моральным наказанием. Такие дела так не оставляют. НАКАЗЫВАТЬ НАДО ПО ПОЛНОЙ!

23:56 22 января

rusfed 2.0

Flamenco по хорошему на Рабочую группу МОК необходимо класть! Страна никому не должен подчинятся! например всех америкосов за 24 часа изгнать из страны, бизнес отжать итд! 22:38. ----- Чучхе. Открываем год корейской культуры в России

22:40 22 января

Flamenco

по хорошему на Рабочую группу МОК необходимо класть! Страна никому не должен подчинятся! например всех америкосов за 24 часа изгнать из страны, бизнес отжать итд!

22:38 22 января

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср

Ну, как???? Поголовно ВСЕХ отстранили??? Или парочку белофлажников оставили??? Чисто для приколов....

22:15 22 января

rusfed 2.0

Я надеюсь, Мутко удалось гостям хотя бы виолончельный футляр вручить

22:12 22 января

rusfed 2.0

"Получить их комментариев не удалось." ____________ Журналисты не владеют русским языком, и точно такие же двоечники сидят в Минспорта, ОКР и прочих Думах. Все закономерно, словом

22:11 22 января