Павел Ростовцев: "Недопуск Шипулина на Олимпиаду не имеет никакого отношения к спорту"

Серебряный призер Турина-2006 Павел Ростовцев назвал несправедливым недопуск Антона Шипулина на Олимпиаду-2018. Ранее стало известно, что Шипулин, шорт-трекист Виктор Ан и лыжник Сергей Устюгов хоть и не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии МОК Денниса Освальда, но все равно не получили приглашение на Игры.

– Да вы что?! – отреагировал Ростовцев на новость о недопуске Шипулина на Игры– 2018, когда ему сообщил корреспондент "СЭ". – Это уже не имеет никакого отношения к спорту. Такие спортсмены, как Зайцева и Шипулин, это пример честности и чистоты в спорте. Кроме как большого сожаления эта ситуация ничего не вызывает. Так быть не должно.

– Имеет ли смысл вообще после этого продолжать карьеру?

– Каждый спортсмен должен сам для себя решить, стоит ли продолжать. Понятно, что Олимпиада – серьезное мероприятие, которое сильно мотивирует любого спортсмена. Я, например, после Турина-2006 понял, что у меня нет мотивации больше работать на многочасовых тренировках и закончил.

– Не стоит ли вообще бойкотировать Игры-2018?

– Всей сборной бойкотировать нельзя. У каждого спортсмена должно оставаться право выбора. Я уже говорил об этом и своего мнения не изменил. Кто-то из спортсменов будет за участие, а кто-то – против. Но выбор должен быть у каждого. Все равно считаю, что МОК предпринимает некорректные действия в адрес наших спортсменов. Часть борьбы с Российской Федерацией перешла из внешнеполитической борьбы в плоскость спорта. (Андрей СИЗЯКИН)

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