Павел Колобков: "Нет сомнений, что сборная России выступит на Олимпиаде-2018"

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что спортсмены готовятся к олимпийскому сезону. Он отметил, что ведомство ожидает решения по лыжникам и паралимпийцам.

- Все спортсмены у нас сейчас проходят подготовку к олимпийскому сезону, - цитирует ТАСС Колобкова. - Уже начались этапы Кубков мира по ряду видов спорта, сейчас начинаются основные этапы и с каждой неделей их количество будет нарастать. Все наши спортсмены готовятся, ждем решения по шести нашим лыжникам, кроме того, сейчас было принято решение по 68 нашим паралимпийцам, которые будут готовиться и отбираться. Пока никаких сомнений нет, наши спортсмены будут участвовать в Олимпиаде 2018 года.

Напомним, МОК продолжает расследование относительно нарушений, которые якобы были допущены во время Олимпиады-2014. Итоги проверки допинг-проб российских спортсменов с Игр в Сочи пока не разглашаются.

В настоящее время комиссии МОК занимаются проверкой информации - первая во главе с Денисом Освальдом перепроверяет допинг-пробы россиян, а вторая под началом Самуэля Шмидта изучает информацию о якобы государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему.

Вопрос о допуске сборной России к Олимпийским играм в Пхенчхане будет решен после завершения работы комиссий. Соревнования пройдут в Корее с 9 по 25 февраля 2018 года.