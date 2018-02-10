Павел Колобков: "Без наших ребят в некоторых видах будет не та конкуренция"

Министр спорта РФ Павел Колобков отметил, что неприглашение многих сильных российских спортсменов на Олимпийские игры в Пхенчхане негативно скажется на уровне конкуренции соревнований.

- Мы надеялись, что МОК и CAS примут решение допустить спортсменов, мы уверены, что они все чистые и заслужили выступить, - цитирует Колобкова ТАСС. - Без наших ребят в некоторых видах будет не та конкуренция, но наши спортсмены у нас все сильные характером, будут выступать на других стартах.

Что будете делать дальше? Ждем мотивировочной части решения. Потом спортсмены и адвокаты будут смотреть, чем обоснованно и мотивировано это решение, и в зависимости от этого принимать решение.

Ранее стало известно, что вынесенная панель CAS в Пхенчхане отклонила апелляции 47 атлетов из России на недопуск к Играм-2018. Апелляции на недопуск к Олимпиаде подали 32 атлета из России, не получившие приглашение от МОК, а также 13 спортсменов и два тренера, с которых CAS ранее снял пожизненное отстранение от участия в Олимпиадах.