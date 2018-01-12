От КНДР на Олимпийские игры в Пхенчхан отправят около 20 человек

Международный олимпийский комитет (МОК) и Олимпийский комитет Южной Кореи 20 января обсудят с представителями КНДР состав и численность делегации, которую страна отправит на Игры в Пхенчхан, сообщает The Hankyoreh. Планируется, что команда будет состоять из 20 человек – 10 спортсменов и 10 чиновников.

Отметим, что среди атлетов из КНДР единственную лицензию для выступления на Олимпиаде получили парные фигуристы Тхэ Ок Ем и Чу Сик Ким. Другим спортсменам будет предоставлен шанс пройти отбор.

Кроме того, КНДР собирается направить в Пхенчхан своих танцоров и музыкантов, а также демонстрационную команду мастеров по тхэквондо.