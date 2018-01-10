Олимпийские атлеты из России завоюют 19 медалей на Олимпиаде в Пхенчхане

Агентство Gracenote, специализирующееся на обработке статистических данных в спорте, спрогнозировало результаты Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане.
Прогноз был составлен на основе результатов спортсменов после Олимпиады в Сочи, а также учитывая решение МОК по поводу участия России на предстоящих Играх. Так как пока неизвестно, кто из россиян выступит в Пхенчхане, их возможные медали распределили между другими странами.
По прогнозу Gracenote, олимпийские атлеты из России (OAR) могут завоевать в Пхенчхане 19 медалей (4-6-9). Пока (до объявления полного списка участников-россиян) их распределили между другими странами так: пять медалей отошло Германии, четыре – Норвегии, по две – Канаде, Франции и Италии, по одной – Финляндии, Великобритании, Японии и Голландии. Предполагаемые золотые медали россиян распределились между Голландией, Канадой и Японией.
В итоге первое место в медальном зачете занимает Германия – 40 медалей (14-12-14). Второй станет Норвегия – 37 медалей (14-11-12). Тройку лучших замкнет Канада – 33 медали (7-12-14). Четвертыми станут США – 29 медалей (10-10-9). Франция займет пятое место – 24 награды (9-9-6).
Подробнее с прогнозом можно ознакомиться по ссылке.
kolos249
30 серебренников они там завоюют, а не медалей! Ибо это не россияне вовсе, а какие-то там "нейтральные".
15:04
Serenky25
Список составьте и пришлите. Родченкова в копию поставьте.
14:55
Slim Taller
Это больше,чем в Сочи.Ещё немного и заберут все.
14:30
shpasic
список атлетов уже есть?
13:48