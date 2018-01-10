Олимпийские атлеты из России завоюют 19 медалей на Олимпиаде в Пхенчхане

Агентство Gracenote, специализирующееся на обработке статистических данных в спорте, спрогнозировало результаты Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане​.

​Прогноз был составлен на основе результатов спортсменов после Олимпиады в Сочи, а также учитывая решение МОК по поводу участия России на предстоящих Играх. Так как пока неизвестно, кто из россиян выступит в Пхенчхане, их возможные медали распределили между другими странами.

По прогнозу Gracenote, олимпийские атлеты из России (OAR) могут завоевать в Пхенчхане 19 медалей (4-6-9). Пока (до объявления полного списка участников-россиян) их распределили между другими странами так: пять медалей отошло Германии, четыре – Норвегии, по две – Канаде, Франции и Италии, по одной – Финляндии, Великобритании, Японии и Голландии. Предполагаемые золотые медали россиян распределились между Голландией, Канадой и Японией.

В итоге первое место в медальном зачете занимает Германия – 40 медалей (14-12-14). Второй станет Норвегия – 37 медалей (14-11-12). Тройку лучших замкнет Канада – 33 медали (7-12-14). Четвертыми станут США – 29 медалей (10-10-9). Франция займет пятое место – 24 награды (9-9-6).

Подробнее с прогнозом можно ознакомиться по ссылке.