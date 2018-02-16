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Олимпиада-2018. 16 февраля. Результаты и медали дня

Расписание пятницы на Олимпиаде. Фото "СЭ" Скелетон. Мужчины. Фото "СЭ" Сноуборд. Женщины. Сноуборд-кросс. Фото "СЭ" Горные лыжи. Мужчины. Супергигант. Фото "СЭ" Лыжи. Мужчины. Индивидуальная гонка, 15 км. Фото "СЭ" Горные лыжи. Женщины. Слалом. Фото "СЭ"
Расписание пятницы на Олимпиаде. Фото "СЭ"
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Соревнования пятнциы, 16 февраля, на Олимпийских играх-2018. Разыгрываются 7 комплектов наград.

ХОККЕЙ

Мужчины. Групповой турнир
06.10 (время московское). США – Словакия - 2:1
10.40. РОССИЯ – Словения
15.10. Финляндия – Норвегия
Швеция – Германия

СКЕЛЕТОН

Скелетон. Мужчины. Фото "СЭ"
Скелетон. Мужчины. Фото "СЭ"

03.30. Мужчины. Третий заезд. 05.15. Четвертый заезд
1. Юн Сун Бин (Корея) - 3.20,55 (50.28 + 50.07 + 50,18 +50,02)
2. Никита ТРЕГУБОВ (Россия) - 3.22,18 (50.59 + 50.50 + 50,53 + 50,56)
3. Доминик Парсонс (Великобритания) - 3.22,20 (50.85 + 50.41 + 50,33 + 50,61)
4. Мартин Дукурс (Латвия) - 3.22,31 (50.85 + 50.38 + 50,32 + 50,76)
5. Томас Дукурс (Латвия) - 3.22,74 (50.88 + 50.58 + 50,65 + 50,63)
6. Ким Джи Су (Корея) - 3.22,98 (50.80 + 50.86 + 50,51 + 50,81)...
15. Владислав МАРЧЕНКОВ (Россия) - 3.25,18 (51.27 + 51.49 + 51,05 + 51,37)

14.20. Женщины. Первый заезд. 15.30. Второй заезд

ЛЫЖИ

Лыжи. Мужчины. Индивидуальная гонка, 15 км. Фото "СЭ"
Лыжи. Мужчины. Индивидуальная гонка, 15 км. Фото "СЭ"

09.00. Мужчины. Индивидуальная гонка. 15 км (С)
1. Дарио Колонья (Швейцария) - 33.43,9
2. Симен Крюгер (Норвегия) - отставание 18,3
3. Денис СПИЦОВ (Россия) - 23,0
4. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) - 24,9
5. Морис Манифика (Франция) - 27,0
6. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) - 34,5...
14. Андрей МЕЛЬНИЧЕНКО (Россия) - 1.18,2...
20. Андрей ЛАРЬКОВ (Россия) - 1.41,2...
49. Алексей ВИЦЕНКО (Россия) - 3.02,5

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

04.00. Мужчины. Короткая программа
1. Юдзуру Ханю (Япония) - 111,68
2. Хавьер Фернандес (Испания) - 107,58
3. Сома Уно (Япония) - 104,17
4. Цзинь Боян (Китай) - 103,32
5. Дмитрий АЛИЕВ (Россия) - 98,98
6. Патрик Чан (Канада) - 90,01...
8. Михаил КОЛЯДА (Россия) - 86,69

КЕРЛИНГ

Мужчины. Групповой турнир
03.05. Италия – Дания - 4:6
Норвегия – Корея - 7:5
Швеция – США - 10:4
14.05. Швеция – Великобритания
Япония – Швейцария
Дания – США
Канада – Корея

Женщины. Групповой турнир
08.05. Дания – Канада - 9:8
Корея – Швейцария - 7:5
Швеция – РОССИЯ - 5:4

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

Горные лыжи. Женщины. Слалом. Фото "СЭ"
Горные лыжи. Женщины. Слалом. Фото "СЭ"

04.00. 07.15. Женщины. Слалом. Первая попытка. Вторая попытка
1. Фрида Хансдоттер (Швеция) – 1.38,63 (49,09 + 49,54)
2. Венди Хольденер (Швейцария) – 1.38,68 (48,89 + 49,79)
3. Катарина Галлхубер (Австрия) – 1.38,95 (50,12 + 48,83)
4. Микаела Шиффрин (США) – 1.39.03 (49,37 + 49,66)
5. Анна Свенн-Ларссон (Швеция) – 1.39.61 (49,29 + 50,32)
6. Нина Хавер (Норвегия) – 1.40,16 (49,75 + 50,41)
32. Екатерина ТКАЧЕНКО (Россия) – 1.46,55 (53,22 + 53,33)

Горные лыжи. Мужчины. Супергигант. Фото "СЭ"
Горные лыжи. Мужчины. Супергигант. Фото "СЭ"

05.00. Мужчины. Супергигант
1. Маттиас Майер (Австрия) - 1.24,44
2. Беат Фойц (Швейцария) - 1.24,57
3. Хьетиль Янсруд (Норвегия) - 1.24,62
4. Блез Гизенданнер (Франция) - 1.24,82
5. Аксель Лунд Свиндаль (Норвегия) - 1.24,93
6. Винсент Крихмайр (Австрия) - 1.25,13

СНОУБОРД

Сноуборд. Женщины. Сноуборд-кросс. Фото "СЭ"
Сноуборд. Женщины. Сноуборд-кросс. Фото "СЭ"

04.00. 06.15. 06.35. 06.50. Женщины. Сноуборд-кросс. Квалификация. 1/4 финала. 1/2 финала. Финал
1. Микела Мойоли (Италия)
2. Жюли Перейра (Франция)
3. Ева Самкова (Чехия)
4. Линдси Джакобеллис (США)
5. Хло Трапеш (Франция)
6. Александра Жекова (Болгария)
12. Кристина ПАУЛЬ (Россия)

Россиянка Мария ВАСИЛЬЦОВА выбыла на стадии четвертьфинала и получила травму.

КОНЬКИ

14.00. Женщины. 5000 м
Наши: Наталья ВОРОНИНА

ФРИСТАЙЛ

14.00. 14.30. 14.50. Женщины. Акробатика. Финал 1. Финал 2. Финал 3.
Наши: Любовь НИКИТИНААлександра ОРЛОВАКристина СПИРИДОНОВА

ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА

15.30. Мужчины. Большой трамплин. Квалификация
Наши: Евгений КЛИМОВДенис КОРНИЛОВМихаил НАЗАРОВАлексей РОМАШОВ

Главное на Олимпиаде-2018 // Медальный зачет Олимпиады-2018 //
Календарь и результаты соревнований Олимпиады 16 февраля – здесь
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