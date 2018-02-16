Олимпиада-2018. 16 февраля. Результаты и медали дня

Мужчины. Групповой турнир
06.10 (время московское). США – Словакия - 2:1
10.40. РОССИЯ – Словения
15.10. Финляндия – Норвегия
Швеция – Германия
03.30. Мужчины. Третий заезд. 05.15. Четвертый заезд
1. Юн Сун Бин (Корея) - 3.20,55 (50.28 + 50.07 + 50,18 +50,02)
2. Никита ТРЕГУБОВ (Россия) - 3.22,18 (50.59 + 50.50 + 50,53 + 50,56)
3. Доминик Парсонс (Великобритания) - 3.22,20 (50.85 + 50.41 + 50,33 + 50,61)
4. Мартин Дукурс (Латвия) - 3.22,31 (50.85 + 50.38 + 50,32 + 50,76)
5. Томас Дукурс (Латвия) - 3.22,74 (50.88 + 50.58 + 50,65 + 50,63)
6. Ким Джи Су (Корея) - 3.22,98 (50.80 + 50.86 + 50,51 + 50,81)...
15. Владислав МАРЧЕНКОВ (Россия) - 3.25,18 (51.27 + 51.49 + 51,05 + 51,37)
14.20. Женщины. Первый заезд. 15.30. Второй заезд
09.00. Мужчины. Индивидуальная гонка. 15 км (С)
1. Дарио Колонья (Швейцария) - 33.43,9
2. Симен Крюгер (Норвегия) - отставание 18,3
3. Денис СПИЦОВ (Россия) - 23,0
4. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) - 24,9
5. Морис Манифика (Франция) - 27,0
6. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) - 34,5...
14. Андрей МЕЛЬНИЧЕНКО (Россия) - 1.18,2...
20. Андрей ЛАРЬКОВ (Россия) - 1.41,2...
49. Алексей ВИЦЕНКО (Россия) - 3.02,5
04.00. Мужчины. Короткая программа
1. Юдзуру Ханю (Япония) - 111,68
2. Хавьер Фернандес (Испания) - 107,58
3. Сома Уно (Япония) - 104,17
4. Цзинь Боян (Китай) - 103,32
5. Дмитрий АЛИЕВ (Россия) - 98,98
6. Патрик Чан (Канада) - 90,01...
8. Михаил КОЛЯДА (Россия) - 86,69
Мужчины. Групповой турнир
03.05. Италия – Дания - 4:6
Норвегия – Корея - 7:5
Швеция – США - 10:4
14.05. Швеция – Великобритания
Япония – Швейцария
Дания – США
Канада – Корея
Женщины. Групповой турнир
08.05. Дания – Канада - 9:8
Корея – Швейцария - 7:5
Швеция – РОССИЯ - 5:4
04.00. 07.15. Женщины. Слалом. Первая попытка. Вторая попытка
1. Фрида Хансдоттер (Швеция) – 1.38,63 (49,09 + 49,54)
2. Венди Хольденер (Швейцария) – 1.38,68 (48,89 + 49,79)
3. Катарина Галлхубер (Австрия) – 1.38,95 (50,12 + 48,83)
4. Микаела Шиффрин (США) – 1.39.03 (49,37 + 49,66)
5. Анна Свенн-Ларссон (Швеция) – 1.39.61 (49,29 + 50,32)
6. Нина Хавер (Норвегия) – 1.40,16 (49,75 + 50,41)
32. Екатерина ТКАЧЕНКО (Россия) – 1.46,55 (53,22 + 53,33)
05.00. Мужчины. Супергигант
1. Маттиас Майер (Австрия) - 1.24,44
2. Беат Фойц (Швейцария) - 1.24,57
3. Хьетиль Янсруд (Норвегия) - 1.24,62
4. Блез Гизенданнер (Франция) - 1.24,82
5. Аксель Лунд Свиндаль (Норвегия) - 1.24,93
6. Винсент Крихмайр (Австрия) - 1.25,13
04.00. 06.15. 06.35. 06.50. Женщины. Сноуборд-кросс. Квалификация. 1/4 финала. 1/2 финала. Финал
1. Микела Мойоли (Италия)
2. Жюли Перейра (Франция)
3. Ева Самкова (Чехия)
4. Линдси Джакобеллис (США)
5. Хло Трапеш (Франция)
6. Александра Жекова (Болгария)
12. Кристина ПАУЛЬ (Россия)
Россиянка Мария ВАСИЛЬЦОВА выбыла на стадии четвертьфинала и получила травму.
14.00. Женщины. 5000 м
Наши: Наталья ВОРОНИНА
14.00. 14.30. 14.50. Женщины. Акробатика. Финал 1. Финал 2. Финал 3.
Наши: Любовь НИКИТИНА, Александра ОРЛОВА, Кристина СПИРИДОНОВА
15.30. Мужчины. Большой трамплин. Квалификация
Наши: Евгений КЛИМОВ, Денис КОРНИЛОВ, Михаил НАЗАРОВ, Алексей РОМАШОВ