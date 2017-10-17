11:57 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

ОКР за 4 года потратил около 1 миллиарда рублей на подготовку сборной России к Играм-2018


Первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, что организация потратила около одного миллиарда рублей за четыре года на подготовку сборной России к Олимпийским играм 2018 года. Он также добавил, что российская делегация в конце октября посетит Пхенчхан, чтобы окончательно решить организационные вопросы.

– Подготовка проходит в плановом режиме с определенными сложностями, традиционными для любого большого мероприятия. Подходит к завершению программа "Пхенчхан-2018", – приводит "Р-Спорт" слова Позднякова. – Порядка миллиарда рублей затрачено за четыре года на подготовку сборной России. И в дальнейшем мы продолжим помогать нашим зимним федерациям достойно выступить на Играх 2018 года.

В конце октября делегация сборной России посетит Пхенчхан, чтобы окончательно решить вопрос с размещением, транспортом и прочие вопросы.

Напомним, Олимпиада-2018 пройдет с 9 по 25 февраля.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/olympic_games/20171017/1127291509.html

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