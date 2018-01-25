ОКР: ни один из 169 российских спортсменов не откажется от участия в Олимпиаде

Первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков подчеркнул, что ни один из 169 российских спортсменов, допущенных МОК до участия в Олимпиаде в Пхенхчане, не откажется от участия в Играх. Российская делегация на Олимпиаде будет состоять из 340 человек, из них 169 - спортсмены.

- Каждое приглашение будет присылаться индивидуально всем 169 спортсменам. Ни от одного мы не слышали, что он откажется от участия, – отметил Поздняков.

Напомним, во вторник стало известно, что МОК на данный момент решил не приглашать на Олимпиаду ряд ведущих российских спортсменов. Среди них олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов и шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан.

Российские спортсмены не смогут выступать на Играх-2018 под флагом своей страны из-за приостановления членства ОКР в МОК за нарушения антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи.

При этом МОК оставил возможность для чистых российских спортсменов выступить на соревнованиях в Пхенчхане под олимпийским флагом и с надписью Olympic athlete from Russia (Олимпийский атлет из России) на форме.