ОКР: ни один из 169 российских спортсменов не откажется от участия в Олимпиаде

Первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков подчеркнул, что ни один из 169 российских спортсменов, допущенных МОК до участия в Олимпиаде в Пхенхчане, не откажется от участия в Играх. Российская делегация на Олимпиаде будет состоять из 340 человек, из них 169 - спортсмены.
- Каждое приглашение будет присылаться индивидуально всем 169 спортсменам. Ни от одного мы не слышали, что он откажется от участия, – отметил Поздняков.
Напомним, во вторник стало известно, что МОК на данный момент решил не приглашать на Олимпиаду ряд ведущих российских спортсменов. Среди них олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов и шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан.
Российские спортсмены не смогут выступать на Играх-2018 под флагом своей страны из-за приостановления членства ОКР в МОК за нарушения антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи.
При этом МОК оставил возможность для чистых российских спортсменов выступить на соревнованиях в Пхенчхане под олимпийским флагом и с надписью Olympic athlete from Russia (Олимпийский атлет из России) на форме.
rusfed 2.0
KhSL Но канале ОТР привели блестящую цитату Черчиля: Кто между войной и позором выбирает позор, получает и позор, и войну. Ребятки, это про вас... Вы уже согнулись до земли в надежде, что вас пощадят.... Не пощадят, умрете на коленях... 20:51 ______________ Ты же вроде то ли кандидат, то ли доктор наук? Что за попсовая предвыборная риторика, зритель Первого канала? Где тут опасность войны? Позор - да, полный. Но война не угрожала ни разу
21:24
dv2205
повязали ребят -- и не откажешься и свои не поймут
21:24
usuns
krekemer ты не туда зашел! тебе на канал россия к соловьеву!
21:19
sukhoy63
А зря.... надо было бы после допуска всем сказать, "а знаете, мы передумали , у нас дела поважнее". И сделать эти козлы из МОК ничего бы не смогли, ведь официального отказа всей страны нет, а ехать, не ехать - дело каждого.
21:17
NF
Итак, 169 спортсменов-белофлажников и Ко уже известны...
21:07
KhSL
Но канале ОТР привели блестящую цитату Черчиля: Кто между войной и позором выбирает позор, получает и позор, и войну. Ребятки, это про вас... Вы уже согнулись до земли в надежде, что вас пощадят.... Не пощадят, умрете на коленях...
20:51
alexway.67
господа из МОК, предлагаю выдвинуть новое требование к олимпийским атлетам из России: пройти на церемонии открытия на коленях и со спущенными для порки штанами... Просто интересно: есть ли у руководства и спортсменов какой то предел бесчестия и отсутствия гордости.
20:46
krekemer
Хоккеисты ,фигуристы ,Большунов в Лыжах и еще есть у нас ,перспективная молодеж которая будет мотивированна ,показать геномутантам кузькину мать и где зимуют раки .У нас есть дух победителей ,его никому не отнять и я лично несомневаюсь в этом,что те кто поедет выступят достойно ,а не будут просто проедать казеные харчи и отбывать номер.
20:36
doomkapnz
Все это теперь не слишком интересно. Олимпиада будет скучной для российского зрителя.
20:35
Frenk Rizl
krekemer Никого они не разорвут, пупки только надорвут.
20:30
krekemer
Щас уже поздно идти напопятную и те спортсмены которые после такого жесточайшего сита отбора примут участие в этих изначально несправедливых игр по отношению к нашей Державе ,должны ,обязаны ехать на ОИ в Корею и биться за себя ,Страну и за того недопущенного товарища по команде и их победы на всем этом фоне ,будут поистине выглядеть величайшими и будут вписаны в историю ,высших спортивных достижений России !!! на века их Имена Войдут в историю и мы будем гордиться ими ,Вперед Россия!!! разорвите там всех геномутантов с их ТИ и кристально -сказочно чистыми якобы допиноговыми историями.
20:24
Don
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср ,животное, да успокойся уже)
20:20
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
"Исчё" раз спрашиваю ::: А ЭТОТ первый ""вице--през."" не забыл про ВТОРУЮ комиссию??? Которая, решив доказать, что и ОНА не зря свой "хлеб кушает", ""отчекрыжит"" ещё 50-100 псевдо--патриотов??? Что тогда??? Краснеть гражданин ПОЗД. явно не будет... Уйдёт в глухую молчанку???
20:09
Don
rusfed 2.0, Навального всё равно не выберут, не переживай)
20:06
kolos249
Кто б сомневался! Ещё 12.12.2017 так называемые "российские спортсмены" показали свою истинную сущность.
20:00