Никитина, которой МОК отказал в приглашении на Олимпиаду, полетит в Корею

Денис Алимов, личный тренер российской скелетонистки Елены Никитиной, рассказал о том, что она в понедельник, 5 февраля, отправится в Корею на Олимпиаду-2018. Напомним, ранее МОК отказал ей в приглашении на Игры. По словам тренера, в Пхенчхане Никитина будет ждать решения по своему делу.
- Мы с Леной приняли решение, что она поедет в Корею, там будет дожидаться. МОК отказал, но адвокаты пишут, что будут подавать буквально в ближайшее время, а возможно, уже подали, протест на решение МОК, - цитирует "Р-Спорт" Алимова. - С их слов, в течение 24 часов может быть какое-то решение Спортивного арбитражного суда (CAS). Лена сейчас берет билет и буквально сегодня улетает в Корею. Если будет положительное решение, мы будем хотя бы немного уже готовы, адаптированы. Там на месте уже находится Таня Иванова. Лена поедет к ней. Если будет отрицательное решение, Лена улетит в Россию
Борьба идет. Мы уже понимаем, что шансов почти нет, но боремся до конца, до последней минуты, чтобы потом не было у нас самих к себе вопросов, все ли мы сделали, что было можно.
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Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_skeleton/20180205/1132064985.html
rusfed 2.0
Гарт, кстати, - тоже грамотная тетка. Абсолютно грамотные решения принимает и грамотно ответы в интервью формулирует
18:08
Slim Taller
Если-бы флаг был российский,то его-бы и нёс россиянин.А так как Россия исключена из Олимпийского движения,и на игры допущены лишь отдельные спортсмены,то выступать они будут под чужим флагом.И нести его,разумеется,будет чужой человек.
17:23
Yury1
ОЛИМПИЙСКИЙ ФЛАГ ДЛЯ РОССИИ НА ОТКРЫТИИ ИГР-2018 ПРОНЕСЕТ ВОЛОНТЕР. ВСЕ ВЕРНО? Идиотский вопрос. Просто слов нет
16:46