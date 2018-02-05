Никитина, которой МОК отказал в приглашении на Олимпиаду, полетит в Корею

Денис Алимов, личный тренер российской скелетонистки Елены Никитиной, рассказал о том, что она в понедельник, 5 февраля, отправится в Корею на Олимпиаду-2018. Напомним, ранее МОК отказал ей в приглашении на Игры. По словам тренера, в Пхенчхане Никитина будет ждать решения по своему делу.

- Мы с Леной приняли решение, что она поедет в Корею, там будет дожидаться. МОК отказал, но адвокаты пишут, что будут подавать буквально в ближайшее время, а возможно, уже подали, протест на решение МОК, - цитирует "Р-Спорт" Алимова. - С их слов, в течение 24 часов может быть какое-то решение Спортивного арбитражного суда (CAS). Лена сейчас берет билет и буквально сегодня улетает в Корею. Если будет положительное решение, мы будем хотя бы немного уже готовы, адаптированы. Там на месте уже находится Таня Иванова. Лена поедет к ней. Если будет отрицательное решение, Лена улетит в Россию

Борьба идет. Мы уже понимаем, что шансов почти нет, но боремся до конца, до последней минуты, чтобы потом не было у нас самих к себе вопросов, все ли мы сделали, что было можно.