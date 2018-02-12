Не допущенные к Олимпиаде спортсмены получат по 4 миллиона рублей за победу на Всероссийских соревнованиях

Российские спортсмены, которые были не допущены до участия в Олимпийских играх-2018 по решению Международного олимпийского комитета (МОК), получат за победу на всероссийских соревнованиях 4 миллиона рублей, сообщает официальный сайт правительства России. Напомним, что ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении олимпийских и паралимпийских соревнований для не допущенных Играм спортсменов.

За победу на турнире будет выплачиваться 4 миллиона рублей, за второе место – 2,5 миллиона, за третье – 1,7 миллиона рублей.

Размер денежного вознаграждения личным тренерам, обеспечившим подготовку спортсменов – победителей и призеров открытых Всероссийских спортивных соревнований по этим видам спорта, будет определяться в порядке, утверждаемом Минспортом и Минфином России совместно с Олимпийским комитетом России, Паралимпийским комитетом России.