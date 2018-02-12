Не допущенные к Олимпиаде спортсмены получат по 4 миллиона рублей за победу на Всероссийских соревнованиях

Российские спортсмены, которые были не допущены до участия в Олимпийских играх-2018 по решению Международного олимпийского комитета (МОК), получат за победу на всероссийских соревнованиях 4 миллиона рублей, сообщает официальный сайт правительства России. Напомним, что ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении олимпийских и паралимпийских соревнований для не допущенных Играм спортсменов.
За победу на турнире будет выплачиваться 4 миллиона рублей, за второе место – 2,5 миллиона, за третье – 1,7 миллиона рублей.
Размер денежного вознаграждения личным тренерам, обеспечившим подготовку спортсменов – победителей и призеров открытых Всероссийских спортивных соревнований по этим видам спорта, будет определяться в порядке, утверждаемом Минспортом и Минфином России совместно с Олимпийским комитетом России, Паралимпийским комитетом России.
SS-1525-Sergey
Thomas_Boy_ ... Систему может победить только более сильная Система.) И более безжалостная. 22:28 +++ Система непобедима, её можно только уничтожить и создать новую, так было всегда. За всю историю, только с падением системы рушилось всё!
23:38 12 февраля
Thomas_Boy_
Бу-га-га! __________ Ну и чего мне делать теперь? Как дистанцироваться, когда он на меня доверчивыми глазами глядит?
23:36 12 февраля
Бу-га-га!
Thomas_Boy_____ Пусть мальчику Витале Серж помогает нужду преодолеть. Лапоть ты. Я вот от мальчика, сразу после Ванкувера дистанцировался. И не прогадал.
23:18 12 февраля
Thomas_Boy_
Бу-га-га! ___________ Да у меня только один нуждающийся пока что. Хороший мальчик, смышленый, работящий, но трудной судьбы. Любит футбол, моторы и собачек. Зовут Виталя. Ему помочь надо. Но теперь нечем. Огребем мы с Виталей теперь от ястребов... Жалко нас.
23:10 12 февраля
Бу-га-га!
Thomas_Boy____ Погодь, погодь. Я тока ща вкурил. А где это ты стока нуждающихся обнаружил, что для их поддержки надо целый фонд создавать? Не в тех ли краях, откедова на нашу Отчизну, вещают всяких-разны злопыхательские Голоса?
23:00 12 февраля
Thomas_Boy_
Бу-га-га! __________ Напитки на уме, а "Фонд помощи нуждающимся" - на руках. При нынешнем раскладе меня ястребы голыми щупальцами возьмут. Нам обороняться нечем. Ни денег, ни напитков. Я в общем не знаю, чего делать.
22:55 12 февраля
Бу-га-га!
Thomas_Boy____ Некогда прохлаждается. Сам знаешь, что уже не за горами. Закулиса активизировала свои подрывные намерения, ястребы своими волосатыми щупальцами уже тянутся из мрачных закоулков, а у тебя напитки на уме.
22:49 12 февраля
Thomas_Boy_
Бу-га-га! __________ Не, ну я так-то понял. А это... Прохладительные напитки тоже в Том Фонде теперь?
22:41 12 февраля
Бу-га-га!
Thomas_Boy____ Хе... Ладно, бы кастрюлеголовые либерасты недоумевали по поводу фонда. И спрашивали:-"Поддержки кого?". Кого Надо, Того и Поддержка. И фонд не попанский, призовые ещё до завоевания 18 медалей перечисляются. Потому как - записной фаворит. Завсегдатай, такскать.
22:35 12 февраля
Thomas_Boy_
SS-1525-Sergey ___________ Систему может победить только более сильная Система.) И более безжалостная.
22:28 12 февраля
Thomas_Boy_
Бу-га-га! _________ Погоди, погоди... А Фонд Поддержки кого? Кого поддерживает? И как тебе призовые дали, если ты медали еще не выиграл?
22:27 12 февраля
Бу-га-га!
Thomas_Boy____ Надо номерного Андрэ отловить. Это он первый хай пОднял про АОИ, и посулил "качественный приз из чистого золота"©. Ибо призовые мои, оказывается, уже в фонде Поддержки. Причём, я их сам туда перечислил, ещё до завоевания 18 медалей...
22:24 12 февраля
SS-1525-Sergey
Thomas_Boy_ ... 21:57 +++ Не сожрёт, если с умом подходить, она себя сожрать не может и нужно действовать система, а незаменимых в системе не бывает. Если показать правильно слабые звенья, они сами за самоочищение!
22:18 12 февраля
Thomas_Boy_
Бу-га-га! __________ Ты призовые давай в мой "Фонд" перечисляй. Нам АОИ не на что делать. Димон отказался финансировать.
22:18 12 февраля
Бу-га-га!
А мне пенсию в 120 тыр обещали. Пока 119, бедствую, во многом себе отказываю. Хорошо, накопления с августа 1991 накопились.
22:16 12 февраля
Thomas_Boy_
SS-1525-Sergey +++ Зачем тогда сотрясать напрасно воздух, а я вот писал представления с фактажом и видишь, всё у меня хорошо! __________ Я писал докладные лишь с санкции начальства.) Потому они всегда были в тему и всегда доходили куда надо. А главное, всегда удавалось добиться своего. Но если идти против Системы, она всегда сожрет.
21:57 12 февраля
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
21:56 12 февраля
Thomas_Boy_
serzheo _____ Хватает ума что бы не устраивать 1610 год и далее по списку вплоть до 90-х. Да и Украину с Ливией мы тоже наблюдаем. Так что хватит ума остановить беспредел и зарвавшихся купленных либералов. Остановить любым способом. Чтоб отбить охоту смуты устраиватьеще так лет на сто. ____________ Серж, ты предлагаешь жить в болоте. Потому что тебе страшно в нем утонуть. А я хочу вылезти из болота и жить в нормальных условиях. Ты свято веришь, что в России кругом дураки и нет человека, который был бы, например, лучшим управленцем, чем Мутко. А я высоко ценю российский народ и уверен, что умные люди среди нас есть. Потому рад, что Леонтича перебросили на отлов бродячих собак. Это для него самое то.
21:54 12 февраля
Thomas_Boy_
SS-1525-Sergey _________ Ладно, мы как бы все равно ничего никому не докажем.
21:47 12 февраля
SS-1525-Sergey
Thomas_Boy_ ... 21:30 +++ Зачем тогда сотрясать напрасно воздух, а я вот писал представления с фактажом и видишь, всё у меня хорошо!
21:38 12 февраля
serzheo
Thomas_Boy_____ Хватает ума что бы не устраивать 1610 год и далее по списку вплоть до 90-х. Да и Украину с Ливией мы тоже наблюдаем. Так что хватит ума остановить беспредел и зарвавшихся купленных либералов. Остановить любым способом. Чтоб отбить охоту смуты устраиватьеще так лет на сто.
21:38 12 февраля
SS-1525-Sergey
Thomas_Boy_ ... 21:26 +++ На что учились, то и получили. Грешен и сам таких сажал, но всё по-чесноку и своих ментов и из департаментов разных. Это конфиденциальная информация, но если мозги включить,то по информации изложенной можно понять возраст плюс/минус. Допускаю, что кому-то просто не повезло, но в большинстве своём нужна голова и знания, чтобы этого не было с тобой! Про тебя кстати и не говорил, а к Улюкаеву обращался. Если лох, уверовал в свою неуязвимость и безнаказанность, то расплата придёт моментально!
21:36 12 февраля
Thomas_Boy_
serzheo _____ Непонятливый. Ну ладно. Тогда проще у без прилюдий. Когда на площади Сахарова устроят Тяньаньмэнь - никто плакать не станет. Все будут есть попкорн и пиво пить, перед телевизором, комментируя это шоу. ____________ А я не удивлюсь этому, Серж. Потому как нынешняя власть как раз и ориентируется на тех, кто пьет пиво, жрет попкорн и смотрит телевизор. На большее вам ума не хватает.
21:33 12 февраля
Thomas_Boy_
SS-1525-Sergey __________ Так ты сходи, напиши и мы узнаем... ___________ Если ты такой наивный, это же не значит, что кругом одни дураки.))) Как-то один администратор суда написал жалобу на московского подрядчика. Дескать, расход материалов не соответствует смете. Комиссию назначили. Я в ней был. Администратора проводили на пенсию. Так что ты сам сходи, напиши.)))
21:30 12 февраля
Thomas_Boy_
SS-1525-Sergey ___________ Ты хоть читай внимательно. Где я написал, что "меня так подставили"? А про "будете настаивать - обращусь"... Блджад, ты в какой стране живешь и сколько тебе лет? Ты в курсе, что с такими бывает?) У нас один судебный пристав заартачился. Сел на семь лет со взысканием в 18 мильонов.
21:26 12 февраля
serzheo
Thomas_Boy_____ Непонятливый. Ну ладно. Тогда проще у без прилюдий. Когда на площади Сахарова устроят Тяньаньмэнь - никто плакать не станет. Все будут есть попкорн и пиво пить, перед телевизором, комментируя это шоу.
21:25 12 февраля
SS-1525-Sergey
mobile_actor ... 21:21 +++ Обратись, обжалуй, найми юриста грамотного, если тебя это так задело и вперёд. А писать каждый горазд!
21:25 12 февраля
SS-1525-Sergey
Thomas_Boy_ ... 21:11 +++ Так ты сходи, напиши и мы узнаем, соберём тебе с олимпийских щедрую передачу на Степана Скворцова или Пряжку!
21:23 12 февраля
Thomas_Boy_
serzheo __________ Ты сам хоть понял, чего написал? "У меня башмака нет, потому завтра фонарь не загорится". Серж, купи мозг. А то будешь следующим вице-губернатором после Слюняева. Лидер Нации любит дураков.
21:22 12 февраля
mobile_actor
SS-1525-Sergey «Её не отпустили, а она отсидела 2/3 срока, пусть большую часть под домашним арестом, но и в колонии и имела право выйти по УДО. И вышла. » Вышла по УДО через месяц после посадки! А местный «судья», который это решение сотворил, быстренько уволился с работы. Если это не называется отпустили, то как это называется?
21:21 12 февраля