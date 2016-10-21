Мутко проведет встречу с оргкомитетом по подготовке к Олимпиаде в Пхенчхане

Вице-премьер правительства России, курирующий спорт, физическую культуру, туризм и молодежную политику, Виталий Мутко проведет встречу с оргкомитетом по подготовке сборной России к зимним Олимпийским играм 2018 года в Пхенчхане. Игры пройдут с 9 по 25 февраля.



– В правительстве есть оргкомитет по подготовке к этим Играм, он координирует работу всех органов государственной власти, общественных организаций, поэтому мы задействуем этот инструмент, – цитирует ТАСС Мутко. - Я уточню состав оргкомитета, в ближайшее время надеюсь провести его, заслушать ход подготовки к Олимпийским играм с учетом опыта и тех проблем, которые были при подготовке к Рио.