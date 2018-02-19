Мутко ожидает решения по своей апелляции не раньше апреля

Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко рассказал, когда ориентировочно будет принято решение по его апелляции на пожизненное отстранение от участия в Олимпиадах, которая была подана в Спортивный арбитражный суд (CAS).

– Все идет в спокойном режиме. Пишем обоснованную жалобу, заявление подали, потом последует ответ. Есть определенные процедуры. Раньше конца апреля ничего не будет, – сообщил Мутко "СЭ".

– Для меня главное – что иски 28 наших спортсменов были удовлетворены, что их честные имена восстановлена. Что касается остальных, то никто это просто так не оставит. А моя апелляция... Я бы ее и не подал никогда, если бы она касалась только меня. Однако в обвинениях речь идет, что мы якобы что-то не обеспечили на Олимпиаде в Сочи. Я же считаю, что государство сделало все необходимое для того, чтобы Игры прошли на высочайшем уровне. Мы создали прекрасную инфраструктуру. А вот самим проведением Олимпиады занимается уже не государство. Как и допинг-контролем, в который мы никогда не вмешивались и не собирались вмешиваться, – сказал вице-премьер РФ. (Илья АНДРЕЕВ)