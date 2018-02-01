12:52 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

МОК: "Вердикт CAS не значит, что 28 оправданных спортсменов будут приглашены на Олимпиаду"

МОК сделал заявление по решению CAS о россиянах в Сочи-2014. Фото REUTERS
МОК сделал заявление по решению CAS о россиянах в Сочи-2014. Фото REUTERS
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Международный олимпийский комитет (МОК) прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который полностью оправдал 28 российских спортсменов, пожизненно дисквалифицированных от участия на Олимпийских играх. В МОК выразили разочарование оправдательным вердиктом суда, а также заявили о намерении обратиться в Федеральный суд Швейцарии после получения мотивировочной части.

- С одной стороны, подтверждение нарушений антидопинговых правил 11 спортсменами из-за манипуляций с их пробами еще раз говорит о существовании системных манипуляций с антидопинговой системой на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, - говорится в сообщении МОК. - С другой стороны, МОК очень сожалеет, что согласно пресс-релизу CAS, комиссия не использовала доказанное существование системных манипуляций в отношении других 28 дел. CAS запросил более высокий уровень доказательств, чем был представлен комиссией Освальда.
Это может серьезно повлиять на последующую борьбу с допингом. В связи с этим МОК тщательно изучит мотивировочные решения, когда они станут доступны и рассмотрит последующие действия, включая обращение в Швейцарский федеральный суд.
Что касается участия спортсменов из России в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, решение исполкома МОК от 5 декабря 2017 года остается в силе. С момента дисквалификации Олимпийского комитета России (ОКР), российские атлеты могут выступить в Пхенчхане только по приглашению МОК.
Вердикт CAS не значит, что атлеты из группы 28 оправданных спортсменов будут приглашены на Игры. Отсутствие санкций автоматически не превращается в привилегированное приглашение. В этом контексте важно отметить, что генеральный секретарь CAS на своей пресс-конференции также настаивал на том, что решение CAS "...не говорит о том, что эти 28 спортсменов объявлены невиновными".

Напомним, Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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Российские олимпийцы Сочи оправданы. Так решил суд

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КОММЕНТАРИИ (26)
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miker65

diolym, извини за ошибку. ...за пазухой.

19:08

diolym

miker65 Bache Gabrielsen, ///////////// есть камень в запазухе////////////////. = = = = = в "запазухе", говорите? Круто, чо. 13:57

16:49

demon0712

*репутационного

16:29

demon0712

Сначала в суд идут спортсмены которых без объяснения причин оставили без олимпиады, а многих и без 2-х лет соревновательной практики. Потом туда отправляются телевизионщики за недополученной прибылью от всей этой скандальной ситуации. Ну и государство за компенсацией репарационного ущерба. И после этого МОК объявляется банкротом и создается новая организация.

16:28

ddf

Если МОК не допустит, что желаю нашим спортсменам взыскать через суд максимально возможные иски и обанкротить это русофобский МОК.

15:02

Деметрио

В суд, только в гражданский европейский суд! Лично на Макларена, Родченкова и Баха!

14:50

Don

miker65, старый пердун не радуйся раньше времени)

14:03

Bache Gabrielsen

Есть поле деятельности для спортивных юристов, короче. И не только для спортивных...

13:59

miker65

Bache Gabrielsen, мне тоже кажется странным, что не допустили Шипулина, Ана и Устюгова. Мок так и не обьяснил, почему он это сделал (подозреваю, что у Мока есть камень в запазухе против них, но он не успевает им в них метко им кинуть, поэтому выжидает). А оправданных не допустит - вот увидишь. Дисквалификация нашего НОКа это позволяет с легкостью сделать.

13:57

Igrok Igorek

Судиться, только судиться. И колпашить этих Бахов до самой их смерти...

13:53

Джин_SM(v3)

Ну-ну... Если не допустят, то потом по судам замудохаются таскаться. Без трусов останутся.

13:43

streletc1783

Bache Gabrielsen Согласен с тобой,но приглашение наших амнистированных и не"приглашённых" это как серпом по яй цам - для мок.Это признание некомпетентности,зависимости,предвзятости по отношении к России.Так что никого не пригласят,ещё и суды будут годами длиться.А давить надо!По всем фронтам!

13:43

сферический_конь_в_вакууме

Какая-то белиберда. МОК отстранил, CAS оправдал, Швейцарский суд еще что-то решит и так далее по цепочке...

13:35

Lunatic Pride

МОК немного позабыл, что Олимпийские игры принадлежат не им. Они принадлежат всему миру.

13:30

Jean4

Что и требовалось доказать, главное не пустить, а повод найдут. =)

13:30

Bache Gabrielsen

miker65, Олимпиада проводится не для г-д Баха, Освальда, и пр., а первую очередь для простых любителей спорта из разных стран, в том числе и из России. Кроме того, МОК не частная лавочка и не закрытый клуб по интересам, который приглашает в свои ряды по своим отличным от всех признакам. Поэтому, если МОК не пригласит на игры ни разу не запятнанных в допинговых расследованиях выдающихся спортсменов Ана, Шипулина и Устюгова, а также лиц, оправданных CAS, он рискует нарваться на многомиллионные иски в гражданских судах. Насчет его репутационных потерь, которые начались уже сегодня, я уж и не говорю.

13:28

Михаил Михайлович

В Империи $ решили не "казнить" русских спортсменов. Действительно, если "убить" всех slaves, то кого показывать на арене Колизея.

13:18

ЦСКА71

не удивлен, вы конечно все оправданы, но как-бы и нет и один хер не поедете, что ещё ожидать от МОК, никогда они не признают что всё что ими делается это шляпа, как хотят так и крутят и пофиг им на эти суды

13:17

Вернбэльм

Эта помойка МОК не может нормальную тару для оналезов сделать, а верещит о системных манипуляциях. Кто даст гарантии теперь что норвежцы и канадцы писали в правильные бутылки и закрывали их оригинальными крышками. ВАДА и МОК сделали спорт еще грязнее.

13:12

WildCat-2k

Мок: Решение КАС ничего не значит! Ну все ясно по-моему. Для некоторых Высший спортивный арбитражный суд ничего не значит! У ни есть свое начальство. Так как скажут так и будет!

13:11

PavelPopov

Да, суды многомиллионные нужны, но в любом случае МОК из нашего же кармана компенсирует издержки, как и 15млн штрафа за работу фиктивных комиссий... Но хотя бы есть шанс что эти деньги спортсменам достанутся.

13:09

AlCapone

Святослав1960 = Однозначно нужно

13:02

Bache Gabrielsen

Доиграется МОК. Замучается платить по гражданским искам.

13:02

spetrov

С самого начала идея обращаться по спортивным делам в федеральные суды выглядит странно. Мне, во всяком случае. И да, доказательств нет, но кого хотим - приглашаем, кого не хотим - нет. Как бы спортивное соревнование. :)

12:57

Святослав1960

Только многомиллионные иски к МОК в швейцарские суды. Задолбать их

12:57

shurikfromkaragay

Мерзкий МОК будет затягивать процесс.

12:54