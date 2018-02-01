МОК: "Вердикт CAS не значит, что 28 оправданных спортсменов будут приглашены на Олимпиаду"

Международный олимпийский комитет (МОК) прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который полностью оправдал 28 российских спортсменов, пожизненно дисквалифицированных от участия на Олимпийских играх. В МОК выразили разочарование оправдательным вердиктом суда, а также заявили о намерении обратиться в Федеральный суд Швейцарии после получения мотивировочной части.
- С одной стороны, подтверждение нарушений антидопинговых правил 11 спортсменами из-за манипуляций с их пробами еще раз говорит о существовании системных манипуляций с антидопинговой системой на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, - говорится в сообщении МОК. - С другой стороны, МОК очень сожалеет, что согласно пресс-релизу CAS, комиссия не использовала доказанное существование системных манипуляций в отношении других 28 дел. CAS запросил более высокий уровень доказательств, чем был представлен комиссией Освальда.
Это может серьезно повлиять на последующую борьбу с допингом. В связи с этим МОК тщательно изучит мотивировочные решения, когда они станут доступны и рассмотрит последующие действия, включая обращение в Швейцарский федеральный суд.
Что касается участия спортсменов из России в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, решение исполкома МОК от 5 декабря 2017 года остается в силе. С момента дисквалификации Олимпийского комитета России (ОКР), российские атлеты могут выступить в Пхенчхане только по приглашению МОК.
Вердикт CAS не значит, что атлеты из группы 28 оправданных спортсменов будут приглашены на Игры. Отсутствие санкций автоматически не превращается в привилегированное приглашение. В этом контексте важно отметить, что генеральный секретарь CAS на своей пресс-конференции также настаивал на том, что решение CAS "...не говорит о том, что эти 28 спортсменов объявлены невиновными".
Напомним, Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
Сочинцы оправданы. Ждем возвращения флага? //
Россия вернула первое место в медальном зачете Олимпиады в Сочи-2014 //
Российские олимпийцы Сочи оправданы. Так решил суд
miker65
diolym, извини за ошибку. ...за пазухой.
19:08
diolym
miker65 Bache Gabrielsen, ///////////// есть камень в запазухе////////////////. = = = = = в "запазухе", говорите? Круто, чо. 13:57
16:49
demon0712
*репутационного
16:29
demon0712
Сначала в суд идут спортсмены которых без объяснения причин оставили без олимпиады, а многих и без 2-х лет соревновательной практики. Потом туда отправляются телевизионщики за недополученной прибылью от всей этой скандальной ситуации. Ну и государство за компенсацией репарационного ущерба. И после этого МОК объявляется банкротом и создается новая организация.
16:28
ddf
Если МОК не допустит, что желаю нашим спортсменам взыскать через суд максимально возможные иски и обанкротить это русофобский МОК.
15:02
Деметрио
В суд, только в гражданский европейский суд! Лично на Макларена, Родченкова и Баха!
14:50
Don
miker65, старый пердун не радуйся раньше времени)
14:03
Bache Gabrielsen
Есть поле деятельности для спортивных юристов, короче. И не только для спортивных...
13:59
miker65
Bache Gabrielsen, мне тоже кажется странным, что не допустили Шипулина, Ана и Устюгова. Мок так и не обьяснил, почему он это сделал (подозреваю, что у Мока есть камень в запазухе против них, но он не успевает им в них метко им кинуть, поэтому выжидает). А оправданных не допустит - вот увидишь. Дисквалификация нашего НОКа это позволяет с легкостью сделать.
13:57
Igrok Igorek
Судиться, только судиться. И колпашить этих Бахов до самой их смерти...
13:53
Джин_SM(v3)
Ну-ну... Если не допустят, то потом по судам замудохаются таскаться. Без трусов останутся.
13:43
streletc1783
Bache Gabrielsen Согласен с тобой,но приглашение наших амнистированных и не"приглашённых" это как серпом по яй цам - для мок.Это признание некомпетентности,зависимости,предвзятости по отношении к России.Так что никого не пригласят,ещё и суды будут годами длиться.А давить надо!По всем фронтам!
13:43
сферический_конь_в_вакууме
Какая-то белиберда. МОК отстранил, CAS оправдал, Швейцарский суд еще что-то решит и так далее по цепочке...
13:35
Lunatic Pride
МОК немного позабыл, что Олимпийские игры принадлежат не им. Они принадлежат всему миру.
13:30
Jean4
Что и требовалось доказать, главное не пустить, а повод найдут. =)
13:30
Bache Gabrielsen
miker65, Олимпиада проводится не для г-д Баха, Освальда, и пр., а первую очередь для простых любителей спорта из разных стран, в том числе и из России. Кроме того, МОК не частная лавочка и не закрытый клуб по интересам, который приглашает в свои ряды по своим отличным от всех признакам. Поэтому, если МОК не пригласит на игры ни разу не запятнанных в допинговых расследованиях выдающихся спортсменов Ана, Шипулина и Устюгова, а также лиц, оправданных CAS, он рискует нарваться на многомиллионные иски в гражданских судах. Насчет его репутационных потерь, которые начались уже сегодня, я уж и не говорю.
13:28
Михаил Михайлович
В Империи $ решили не "казнить" русских спортсменов. Действительно, если "убить" всех slaves, то кого показывать на арене Колизея.
13:18
ЦСКА71
не удивлен, вы конечно все оправданы, но как-бы и нет и один хер не поедете, что ещё ожидать от МОК, никогда они не признают что всё что ими делается это шляпа, как хотят так и крутят и пофиг им на эти суды
13:17
Вернбэльм
Эта помойка МОК не может нормальную тару для оналезов сделать, а верещит о системных манипуляциях. Кто даст гарантии теперь что норвежцы и канадцы писали в правильные бутылки и закрывали их оригинальными крышками. ВАДА и МОК сделали спорт еще грязнее.
13:12
WildCat-2k
Мок: Решение КАС ничего не значит! Ну все ясно по-моему. Для некоторых Высший спортивный арбитражный суд ничего не значит! У ни есть свое начальство. Так как скажут так и будет!
13:11
PavelPopov
Да, суды многомиллионные нужны, но в любом случае МОК из нашего же кармана компенсирует издержки, как и 15млн штрафа за работу фиктивных комиссий... Но хотя бы есть шанс что эти деньги спортсменам достанутся.
13:09
AlCapone
Святослав1960 = Однозначно нужно
13:02
Bache Gabrielsen
Доиграется МОК. Замучается платить по гражданским искам.
13:02
spetrov
С самого начала идея обращаться по спортивным делам в федеральные суды выглядит странно. Мне, во всяком случае. И да, доказательств нет, но кого хотим - приглашаем, кого не хотим - нет. Как бы спортивное соревнование. :)
12:57
Святослав1960
Только многомиллионные иски к МОК в швейцарские суды. Задолбать их
12:57
shurikfromkaragay
Мерзкий МОК будет затягивать процесс.
12:54