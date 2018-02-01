МОК: "Вердикт CAS не значит, что 28 оправданных спортсменов будут приглашены на Олимпиаду"

Международный олимпийский комитет (МОК) прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который полностью оправдал 28 российских спортсменов, пожизненно дисквалифицированных от участия на Олимпийских играх. В МОК выразили разочарование оправдательным вердиктом суда, а также заявили о намерении обратиться в Федеральный суд Швейцарии после получения мотивировочной части.

- С одной стороны, подтверждение нарушений антидопинговых правил 11 спортсменами из-за манипуляций с их пробами еще раз говорит о существовании системных манипуляций с антидопинговой системой на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, - говорится в сообщении МОК. - С другой стороны, МОК очень сожалеет, что согласно пресс-релизу CAS, комиссия не использовала доказанное существование системных манипуляций в отношении других 28 дел. CAS запросил более высокий уровень доказательств, чем был представлен комиссией Освальда.

Это может серьезно повлиять на последующую борьбу с допингом. В связи с этим МОК тщательно изучит мотивировочные решения, когда они станут доступны и рассмотрит последующие действия, включая обращение в Швейцарский федеральный суд.

Что касается участия спортсменов из России в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, решение исполкома МОК от 5 декабря 2017 года остается в силе. С момента дисквалификации Олимпийского комитета России (ОКР), российские атлеты могут выступить в Пхенчхане только по приглашению МОК.

Вердикт CAS не значит, что атлеты из группы 28 оправданных спортсменов будут приглашены на Игры. Отсутствие санкций автоматически не превращается в привилегированное приглашение. В этом контексте важно отметить, что генеральный секретарь CAS на своей пресс-конференции также настаивал на том, что решение CAS "...не говорит о том, что эти 28 спортсменов объявлены невиновными".

Напомним, Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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