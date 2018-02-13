05:56 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

МОК приветствует признание Риппона в гомосексуальности

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Глава комиссии спортсменов МОК Анджела Руджеро поддержала решение американского фигуриста Адама Риппона совершить каминг-аут. Риппон и его соотечественник Гас Кенворти – первые открытые спортсмены-геи в истории Игр.

– Многообразие МОК – это то, к чему мы стремимся, это наши олимпийские цели. Это тот сигнал, который мы посылаем миру, так что можем только приветствовать такие поступки, это фантастика.

Заодно Руджеро призвала называть женщин-спортсменов женщинами, а не девочками: "Терминология для обеспечения гендерного равенства очень важна, это уважение". (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

13 февраля на Олимпиаде. Live!

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КОММЕНТАРИИ (28)
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Serenky25

Мужело&#769;жство (один из терминов в русском языке, используемых для обозначения гомосексуальных контактов между мужчинами. В обиход термин был введён древнерусским церковным правом, которое под этим понятием понимало исключительно гомосексуальный анальный коитус. В современном русском языке термин «мужеложство» имеет книжную стилистическую окраску и нередко подразумевает юридический или религиозный контекст и часто имеет негативную коннотацию. ЮРИДИЧЕСКАЯ ТРАКТОВКА Уголовный кодекс РСФСР трактовал мужеложство как половое сношение между мужчинами. Уголовный кодекс Российской Федерации использует понятие «мужеложество» в статьях 132—134 УК РФ, рассматривающих преступления, связанные с насильственными действиями сексуального характера, понуждению к действиям сексуального характера и действиями сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, терминологически разграничивая (гетеросексуальное) половое сношение, мужеложество и лесбиянство. Религиозная трактовка Неужели вы не знаете, что люди порочные не получат наследия в Царстве Бога? Не обманывайте себя! Развратники, идолопоклонники, неверные мужья и жены, извращенцы, ПЕДЕРАСТЫ, воры, стяжатели, пьяницы, клеветники, мошенники — никому из них не получить наследия в Царстве Бога!

10:24

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Ибо в самом чмоке одни голубцы и педофилы ,вот они своего и признали. Теперя он на них поработает, на старых пеньков, глядишь опой на медальку на ОИ заработает. Фууууууууууууууууууууу мерзость какая.

10:04

karwin

Пора на мок небольшую, но очень вонючую бомбу сбросить. И чтоб не отмылись.

09:53

gruzovik62

баху на радость!!

09:42

П_о_в_а_р

Весёлый© П_о_в_а_р ___ СИДС! (Слава Ирландии, Джеймсону Слава!) ----------------------- Да. И Спартак чемпион ещё.)

09:36

Весёлый©

П_о_в_а_р ___ СИДС! (Слава Ирландии, Джеймсону Слава!)

09:34

rad19

Ждём появления Игр для пид.расов......

09:33

Lunatic Pride

Больные. У меня есть знакомые-геи. Ничего против них не имею. Их право. Но блин, это цель МОК????? Да вы че??? Больные...

09:12

shur

Не хочу такой толерантности. А куда Папа Римский смотрит? Или в Ватикане тоже так?

08:33

Hakkinen

а Олимпиада превращается в сборище 3.14дорасов

08:31

Hakkinen

Теперь этому фигурному танцору ничего не мешает!

08:30

Есть мнение...

Лучше бы он признался, что на яхте с проститутками зависал)

08:27

Опытный 63

Веселый, признаваться будешь? Это твой шанс.

08:25

Есть мнение...

А есть какой-то смысл со спортивной точки зрения в таком признании? Он что теперь с женщинами должен соревноваться? С другой стороны, борьба за гендерное равенство, может привести к тому, что скоро женщины потребуют на равных соревноваться с мужчинами?

08:22

shpasic

в чём равенство, если приветствуют только "каминг-аут"?

08:22

П_о_в_а_р

Весёлый© ---------------------- Выселы, каминг аут, притеснения гомофобного быдлааа, просьба политического убежища, пмж в Ирландии. Не благодари.))

08:07

кузя23

Не удивлюсь если скоро,может даже уже на этой "Олимпиаде", заднеприводные и прочие лгбт начнут жаловаться, что им зажимают медали из-за их наклонностей.

08:01

Весёлый©

Уже просто открывая комментарии, можно было ставить на то, что Россиюшка - гомофобная и пещерная страна. Хотя достаточно просто незлобно пошутить над тем, что МОКу теперь придется ввести соревнования и для таких пар.

07:15

songaila

Скоро приглашать на Олимпиаду будут в первую очередь по такому признаку. Нужна нам такая МОК?!

07:10

Хрю-хрю

Такой вот смешной МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОЛИМПИЙСКИЙ КОМИТЕТ. Но после решений по Российским спортсменам уже ничему не удивляюсь. Просто смешно.

07:06

agavr

Везде рулят бесы

07:00

maxcds

да уж. это писец.

06:52

drew81

по многим фигуристам это и без камингаутов видно

06:48

Gost

Ждём каминг-аут от всех руководителей Мока,в первую очередь от бабаха...

06:47

dt

Это болезнь, а не уважение.

06:29

muzsolini

То ли ещё будет, ой-ёй-ёй. Не люблю запад. Фальш, лицемерие, грязь, возведённая в культ.

06:24

shiko56

А когда Бах признается?

06:24

oleg.bob

Какие страсти! Просто тошно...

06:11

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!