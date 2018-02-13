МОК приветствует признание Риппона в гомосексуальности

Глава комиссии спортсменов МОК Анджела Руджеро поддержала решение американского фигуриста Адама Риппона совершить каминг-аут. Риппон и его соотечественник Гас Кенворти – первые открытые спортсмены-геи в истории Игр.
– Многообразие МОК – это то, к чему мы стремимся, это наши олимпийские цели. Это тот сигнал, который мы посылаем миру, так что можем только приветствовать такие поступки, это фантастика.
Заодно Руджеро призвала называть женщин-спортсменов женщинами, а не девочками: "Терминология для обеспечения гендерного равенства очень важна, это уважение". (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
Serenky25
Мужело́жство (один из терминов в русском языке, используемых для обозначения гомосексуальных контактов между мужчинами. В обиход термин был введён древнерусским церковным правом, которое под этим понятием понимало исключительно гомосексуальный анальный коитус. В современном русском языке термин «мужеложство» имеет книжную стилистическую окраску и нередко подразумевает юридический или религиозный контекст и часто имеет негативную коннотацию. ЮРИДИЧЕСКАЯ ТРАКТОВКА Уголовный кодекс РСФСР трактовал мужеложство как половое сношение между мужчинами. Уголовный кодекс Российской Федерации использует понятие «мужеложество» в статьях 132—134 УК РФ, рассматривающих преступления, связанные с насильственными действиями сексуального характера, понуждению к действиям сексуального характера и действиями сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, терминологически разграничивая (гетеросексуальное) половое сношение, мужеложество и лесбиянство. Религиозная трактовка Неужели вы не знаете, что люди порочные не получат наследия в Царстве Бога? Не обманывайте себя! Развратники, идолопоклонники, неверные мужья и жены, извращенцы, ПЕДЕРАСТЫ, воры, стяжатели, пьяницы, клеветники, мошенники — никому из них не получить наследия в Царстве Бога!
10:24
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Ибо в самом чмоке одни голубцы и педофилы ,вот они своего и признали. Теперя он на них поработает, на старых пеньков, глядишь опой на медальку на ОИ заработает. Фууууууууууууууууууууу мерзость какая.
10:04
karwin
Пора на мок небольшую, но очень вонючую бомбу сбросить. И чтоб не отмылись.
09:53
gruzovik62
баху на радость!!
09:42
П_о_в_а_р
Весёлый© П_о_в_а_р ___ СИДС! (Слава Ирландии, Джеймсону Слава!) ----------------------- Да. И Спартак чемпион ещё.)
09:36
Весёлый©
П_о_в_а_р ___ СИДС! (Слава Ирландии, Джеймсону Слава!)
09:34
rad19
Ждём появления Игр для пид.расов......
09:33
Lunatic Pride
Больные. У меня есть знакомые-геи. Ничего против них не имею. Их право. Но блин, это цель МОК????? Да вы че??? Больные...
09:12
shur
Не хочу такой толерантности. А куда Папа Римский смотрит? Или в Ватикане тоже так?
08:33
Hakkinen
а Олимпиада превращается в сборище 3.14дорасов
08:31
Hakkinen
Теперь этому фигурному танцору ничего не мешает!
08:30
Есть мнение...
Лучше бы он признался, что на яхте с проститутками зависал)
08:27
Опытный 63
Веселый, признаваться будешь? Это твой шанс.
08:25
Есть мнение...
А есть какой-то смысл со спортивной точки зрения в таком признании? Он что теперь с женщинами должен соревноваться? С другой стороны, борьба за гендерное равенство, может привести к тому, что скоро женщины потребуют на равных соревноваться с мужчинами?
08:22
shpasic
в чём равенство, если приветствуют только "каминг-аут"?
08:22
П_о_в_а_р
Весёлый© ---------------------- Выселы, каминг аут, притеснения гомофобного быдлааа, просьба политического убежища, пмж в Ирландии. Не благодари.))
08:07
кузя23
Не удивлюсь если скоро,может даже уже на этой "Олимпиаде", заднеприводные и прочие лгбт начнут жаловаться, что им зажимают медали из-за их наклонностей.
08:01
Весёлый©
Уже просто открывая комментарии, можно было ставить на то, что Россиюшка - гомофобная и пещерная страна. Хотя достаточно просто незлобно пошутить над тем, что МОКу теперь придется ввести соревнования и для таких пар.
07:15
songaila
Скоро приглашать на Олимпиаду будут в первую очередь по такому признаку. Нужна нам такая МОК?!
07:10
Хрю-хрю
Такой вот смешной МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОЛИМПИЙСКИЙ КОМИТЕТ. Но после решений по Российским спортсменам уже ничему не удивляюсь. Просто смешно.
07:06
agavr
Везде рулят бесы
07:00
maxcds
да уж. это писец.
06:52
drew81
по многим фигуристам это и без камингаутов видно
06:48
Gost
Ждём каминг-аут от всех руководителей Мока,в первую очередь от бабаха...
06:47
dt
Это болезнь, а не уважение.
06:29
muzsolini
То ли ещё будет, ой-ёй-ёй. Не люблю запад. Фальш, лицемерие, грязь, возведённая в культ.
06:24
shiko56
А когда Бах признается?
06:24
oleg.bob
Какие страсти! Просто тошно...
06:11