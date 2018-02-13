МОК приветствует признание Риппона в гомосексуальности

Глава комиссии спортсменов МОК Анджела Руджеро поддержала решение американского фигуриста Адама Риппона совершить каминг-аут. Риппон и его соотечественник Гас Кенворти – первые открытые спортсмены-геи в истории Игр.

– Многообразие МОК – это то, к чему мы стремимся, это наши олимпийские цели. Это тот сигнал, который мы посылаем миру, так что можем только приветствовать такие поступки, это фантастика.

Заодно Руджеро призвала называть женщин-спортсменов женщинами, а не девочками: "Терминология для обеспечения гендерного равенства очень важна, это уважение". (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

13 февраля на Олимпиаде. Live!