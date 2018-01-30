МОК обеспокоен ситуацией с новыми пробирками для допинг-тестов

Международный олимпийский комитет (МОК) выразил обеспокоенность по поводу возможной уязвимости контейнеров для допинг-проб, которые будут использоваться на Олимпиаде-2018, сообщает ТАСС. В организации надеются, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) сумеет гарантировать надежность тестирования.

19 января лаборатория в Кельне проинформировала WADA, что контейнеры нового поколения BEREG-KIT компании Berlinger, которые начали использовать в сентябре 2017 года, могут быть вскрыты вручную, если проба заморожена. В понедельник WADA начало исследование этого вопроса.

"МОК очень обеспокоен этой проблемой. Как только мы о ней узнали, сразу обратились в ВАДА и попросили убедиться в том, что допинг-тестирование в Пхёнчхане будет проведено надежным способом. ВАДА проинформировало нас, что уже связалось с компанией Berlinger. Мы полностью уверены, что ВАДА найдет решение этой проблемы", - говорится в заявлении.

Ранее ВАДА в своем заявлении заверило, что агентство будет следить за ситуацией с контейнерами Berlinger до тех пор, пока вопрос не будет решен окончательно.