МОК не допустил Столбову и Букина на Олимпиаду-2018

МОК без объяснения причин не допустил до участия в Олимпиаде-2018 российских фигуристов Ксению Столбову и Ивана Букина, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России. При этом отмечается, что федерация незамедлительно начинает отстаивать честь и достоинство спортсменов всеми возможными способами.
"Данное безосновательное и абсурдное решение в очередной раз демонстрирует несостоятельность заявлений МОК об отрицании внешнего влияния на принимаемые им решения, а также нарушает все основополагающие нормы, изложенные в Олимпийской хартии, в частности неприятие дискриминации, соблюдение принципов солидарности и честной игры.
Федерация фигурного катания на коньках России глубоко возмущена необоснованным решением МОК, напоминающим провокацию с целью вынудить российских спортсменов любым путем отказаться от участия в Играх.
Мы намерены незамедлительно начать борьбу за восстановление справедливого отношения к российским фигуристам и отстаивать честь и достоинство наших спортсменов всеми возможными способами", – говорится в заявлении федерации.
Напомним, Столбова выступает в паре с Федором Климовым, Букин – с Александрой Степановой в танцах на льду.
Дополнительная информация
http://fsrussia.ru/intervyu/3532-zayavlenie-federatsii-figurnogo-kataniya-na-konkakh-rossii.html
NoLim
Такой МОК нам не нужен!
18:11
oleg.bob
Ну что, дальше будем раздвигать ягодицы?
15:47
кузя23
ну я Кубертен в гробу перевернулся... 15:27_От вращений Кубертена можно уже всю Европу электричеством обеспечивать.
15:37
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
Хочу, чтобы ради "прикола" в парном катании не допустили "" загитову--коляду"", а в танцах -- "" медведеву -- алиева"" !!!!!
15:30
ну я
Кубертен в гробу перевернулся...
15:27
ostap1979
Кино и немцы!
15:07
Bache Gabrielsen
Маразм крепчал.
14:47
top220
Ха-ха,ну это цирк уже просто.Позорный,политически ангажированный мок продолжает пробивать очередное дно.
14:43
tryam
норм . 2 и 3 место на ЧЕ
14:32
DENsid
Красиво работают ! Два спортсмена=четыре спортсмена. Мне одному кажется, что там жеребьевку устроили с фамилиями наших в корзине )
14:27
nailsh78
ну где там Мутко шматко и Жуков - не видать их множества комментариев и обещаний.. работа где ?))
14:17
Max2015
внешнее влияние какое-то странное... нет, чтобы Загитову с Медведевой забанить, так они по второму уровню пошли. Трамп совсем не разбирается в фигурном катании??
14:14
tryam
Да Жуков это подстилка.
14:10
Джерри. Без Тома.
Ну, от Ксюхи толку мало, а вот Букин - потеря. На медали бы они со Степановой не претендовали, но опыт ОИ - это тоже ценно.
14:10
kushvinets
надо койку вдурке готовить композитору
14:09
spetrov
К вечеру от Олимпийской сборной России останется только Жуков, уже извинившийся бог знает за что и готовый выступать во всех дисциплинах под любым флагом? :)
14:06
rusfed 2.0
Шапито
14:03