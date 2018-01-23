13:57 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

МОК не допустил Столбову и Букина на Олимпиаду-2018

17

МОК без объяснения причин не допустил до участия в Олимпиаде-2018 российских фигуристов Ксению Столбову и Ивана Букина, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России. При этом отмечается, что федерация незамедлительно начинает отстаивать честь и достоинство спортсменов всеми возможными способами.

 
Кто из россиян поедет в Пхенчхан?Звезд России не пускают на Олимпиаду. Live!

"Данное безосновательное и абсурдное решение в очередной раз демонстрирует несостоятельность заявлений МОК об отрицании внешнего влияния на принимаемые им решения, а также нарушает все основополагающие нормы, изложенные в Олимпийской хартии, в частности неприятие дискриминации, соблюдение принципов солидарности и честной игры.

Федерация фигурного катания на коньках России глубоко возмущена необоснованным решением МОК, напоминающим провокацию с целью вынудить российских спортсменов любым путем отказаться от участия в Играх.

Мы намерены незамедлительно начать борьбу за восстановление справедливого отношения к российским фигуристам и отстаивать честь и достоинство наших спортсменов всеми возможными способами", – говорится в заявлении федерации.

Напомним, Столбова выступает в паре с Федором Климовым, Букин – с Александрой Степановой в танцах на льду.

Дополнительная информация

http://fsrussia.ru/intervyu/3532-zayavlenie-federatsii-figurnogo-kataniya-na-konkakh-rossii.html

17
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (17)
Войти, чтобы оставить комментарий

NoLim

Такой МОК нам не нужен!

18:11

oleg.bob

Ну что, дальше будем раздвигать ягодицы?

15:47

кузя23

ну я Кубертен в гробу перевернулся... 15:27_От вращений Кубертена можно уже всю Европу электричеством обеспечивать.

15:37

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср

Хочу, чтобы ради "прикола" в парном катании не допустили "" загитову--коляду"", а в танцах -- "" медведеву -- алиева"" !!!!!

15:30

ну я

Кубертен в гробу перевернулся...

15:27

ostap1979

Кино и немцы!

15:07

Bache Gabrielsen

Маразм крепчал.

14:47

top220

Ха-ха,ну это цирк уже просто.Позорный,политически ангажированный мок продолжает пробивать очередное дно.

14:43

tryam

норм . 2 и 3 место на ЧЕ

14:32

DENsid

Красиво работают ! Два спортсмена=четыре спортсмена. Мне одному кажется, что там жеребьевку устроили с фамилиями наших в корзине )

14:27

nailsh78

ну где там Мутко шматко и Жуков - не видать их множества комментариев и обещаний.. работа где ?))

14:17

Max2015

внешнее влияние какое-то странное... нет, чтобы Загитову с Медведевой забанить, так они по второму уровню пошли. Трамп совсем не разбирается в фигурном катании??

14:14

tryam

Да Жуков это подстилка.

14:10

Джерри. Без Тома.

Ну, от Ксюхи толку мало, а вот Букин - потеря. На медали бы они со Степановой не претендовали, но опыт ОИ - это тоже ценно.

14:10

kushvinets

надо койку вдурке готовить композитору

14:09

spetrov

К вечеру от Олимпийской сборной России останется только Жуков, уже извинившийся бог знает за что и готовый выступать во всех дисциплинах под любым флагом? :)

14:06

rusfed 2.0

Шапито

14:03