МОК не допустил Столбову и Букина на Олимпиаду-2018

МОК без объяснения причин не допустил до участия в Олимпиаде-2018 российских фигуристов Ксению Столбову и Ивана Букина, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России. При этом отмечается, что федерация незамедлительно начинает отстаивать честь и достоинство спортсменов всеми возможными способами.

"Данное безосновательное и абсурдное решение в очередной раз демонстрирует несостоятельность заявлений МОК об отрицании внешнего влияния на принимаемые им решения, а также нарушает все основополагающие нормы, изложенные в Олимпийской хартии, в частности неприятие дискриминации, соблюдение принципов солидарности и честной игры.

Федерация фигурного катания на коньках России глубоко возмущена необоснованным решением МОК, напоминающим провокацию с целью вынудить российских спортсменов любым путем отказаться от участия в Играх.

Мы намерены незамедлительно начать борьбу за восстановление справедливого отношения к российским фигуристам и отстаивать честь и достоинство наших спортсменов всеми возможными способами", – говорится в заявлении федерации.

Напомним, Столбова выступает в паре с Федором Климовым, Букин – с Александрой Степановой в танцах на льду.