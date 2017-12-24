09:28 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Микко Коскинен: "Россия - главный фаворит на предстоящей Олимпиаде"

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Голкипер СКА и сборной Финляндии Микко Коскинен надеется, что его национальная команда сыграет с Россией в финале Олимпиады-2018. По его мнению, команда Олега Знарка является фаворитом турнира в Корее.

– Конечно, сборная России по хоккею будет главным фаворитом на предстоящей Олимпиаде, – цитирует "Р-Спорт" Коскинена. – Думаю, наша команда бросит вызов сборной России. Надеюсь, что эти две команды встретятся в финале Олимпийских игр.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_hockey/20171224/1130513145.html

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