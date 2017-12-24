Микко Коскинен: "Россия - главный фаворит на предстоящей Олимпиаде"

Голкипер СКА и сборной Финляндии Микко Коскинен надеется, что его национальная команда сыграет с Россией в финале Олимпиады-2018. По его мнению, команда Олега Знарка является фаворитом турнира в Корее.

– Конечно, сборная России по хоккею будет главным фаворитом на предстоящей Олимпиаде, – цитирует "Р-Спорт" Коскинена. – Думаю, наша команда бросит вызов сборной России. Надеюсь, что эти две команды встретятся в финале Олимпийских игр.