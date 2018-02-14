Марк Адамс: "Вопрос с двумя российскими спортсменами заново рассмотрит комиссия МОК"

Глава пресс-службы МОК Марк Адамс отметил, что ОКР еще не подавал жалобу на решение комиссии не выдать приглашения конькобежцу Сергею Грязцову и бобслеисту Дмитрию Попову. Ранее стало известно, что это произошло по ошибке.
– Насколько я понимаю, вопрос заново вернется в комиссию, – сказал Адамс. – Мы должны разобраться, были ли какие-то причины, почему спортсменов не включили в список. Это очень сложное время, перед нами стоят много вызовов. Нам нужно подождать решения комиссии. Насколько я знаю, Олимпийский комитет России пока не подавал никаких жалоб по этому вопросу. (Наталья МАРЬЯНЧИК)
xxx5
ОКР задрал уже, это они так борятся за права спортсменов ??? Иски отзывают, жалобы не подают, зачем они вообще нужны, свора нахлебников, которые просто зря едят хлеб !!!
07:34
Leo Hawk
"Твари добро, другим во благо" (© Шура)
07:26
shpasic
ОКР же отстранён.
06:59
SpaMan
Да мелочи, подумаешь ошиблись...
06:44