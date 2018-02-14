Марк Адамс: "Вопрос с двумя российскими спортсменами заново рассмотрит комиссия МОК"

Глава пресс-службы МОК Марк Адамс отметил, что ОКР еще не подавал жалобу на решение комиссии не выдать приглашения конькобежцу Сергею Грязцову и бобслеисту Дмитрию Попову. Ранее стало известно, что это произошло по ошибке.

– Насколько я понимаю, вопрос заново вернется в комиссию, – сказал Адамс. – Мы должны разобраться, были ли какие-то причины, почему спортсменов не включили в список. Это очень сложное время, перед нами стоят много вызовов. Нам нужно подождать решения комиссии. Насколько я знаю, Олимпийский комитет России пока не подавал никаких жалоб по этому вопросу. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

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