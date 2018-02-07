Мамиашвили уверен, что включение Лаловича в исполком МОК является плюсом для мирового спорта

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили выразил мнение, что включение серба Ненада Лаловича, являющегося президентом Объединенного мира борьбы (UWW), в исполком Международного олимпийского комитета (МОК) является качественным плюсом для мирового спорта.

В среду Лалович был избран в исполком МОК на четырехлетний срок. Выборы прошли во время 132-й сессии МОК в Пхенчхане. В исполкоме Лалович будет являться представителем летних видов спорта.

– Поздравляю борцовскую дружину и лично Ненада Лаловича – грамотного, толкового, взвешенного человека. Убежден, что это большой качественный плюс для мирового спорта, особенно в сегодняшней непростой ситуации, – приводит ТАСС слова Мамиашвили. – Лалович глубоко знает предмет, умеет находить компромиссные решения, что не раз подтверждал в самых сложных ситуациях.