Максим Маринин: "Решение МОК по россиянам сравнимо с децимацией, каждого десятого - обезглавить"

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Маринин высказал свое мнение по поводу решения Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить ряд российских спортсменов от Олимпийских игр-2018.

– Решение МОК создало прецедент, который в будущем позволит исключить из соревнований любого неугодного спортсмена, - цитирует RT Маринина. - Это может коснуться не только россиян, но и представителей других стран. Санкции МОК приняты при отсутствии каких-либо неопровержимых доказательств вины, мотивации этих действий не существует. Это напоминает децимацию в римской армии: каждого десятого – обезглавить. Показательная порка.

Напомним, что комиссия МОК по допуску российской команды на Игры-2018 в качестве "Олимпийских атлетов из России" после нескольких недель работы составила список из 111 человек, которым запрещено участвовать в соревнованиях в Пхенчхане даже под флагом МОК.