10:59 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Максим Маринин: "Решение МОК по россиянам сравнимо с децимацией, каждого десятого - обезглавить"

Максим МАРИНИН. Фото Татьяна ДОРОГУТИНА
Максим МАРИНИН. Фото Татьяна ДОРОГУТИНА
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Вчера. Пхенчхан. Вид на олимпийскую деревню.МОК назвал 17 критериев. Россия - 169 олимпийцев

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Маринин высказал свое мнение по поводу решения Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить ряд российских спортсменов от Олимпийских игр-2018.

– Решение МОК создало прецедент, который в будущем позволит исключить из соревнований любого неугодного спортсмена, - цитирует RT Маринина. - Это может коснуться не только россиян, но и представителей других стран. Санкции МОК приняты при отсутствии каких-либо неопровержимых доказательств вины, мотивации этих действий не существует. Это напоминает децимацию в римской армии: каждого десятого – обезглавить. Показательная порка.

Напомним, что комиссия МОК по допуску российской команды на Игры-2018 в качестве "Олимпийских атлетов из России" после нескольких недель работы составила список из 111 человек, которым запрещено участвовать в соревнованиях в Пхенчхане даже под флагом МОК.

 

 

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Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/474307-marinin-mok-rossiya-decimaciya

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Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Весёлый©

Римские децимации вспомнил, а пражские дефенестрации - нет. Логично.

12:27

Вердикт

Это не децимация, а инициация (что-то вроде обрезания) - обряд, знаменующий переход индивидуума на новую ступень развития в рамках какой-либо социальной группы. Интересно - к какой касте теперь можно отнести российских спортсменов?

11:42

За Россию без допинга!

Зато как много кандидатов в госдуму сразу появилось

11:33

эдпитер

больше всего это напоминает инквизицию. У европейцев большой опыт в ней. Доказывать там что-то- бесполезно, уже заранее решено, кто еретик, а кто нет.

11:27

rusfed 2.0

Слова какие умные знает Маринин. Вах!

11:15