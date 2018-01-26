Максим Маринин: "Решение МОК по россиянам сравнимо с децимацией, каждого десятого - обезглавить"

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Маринин высказал свое мнение по поводу решения Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить ряд российских спортсменов от Олимпийских игр-2018.
– Решение МОК создало прецедент, который в будущем позволит исключить из соревнований любого неугодного спортсмена, - цитирует RT Маринина. - Это может коснуться не только россиян, но и представителей других стран. Санкции МОК приняты при отсутствии каких-либо неопровержимых доказательств вины, мотивации этих действий не существует. Это напоминает децимацию в римской армии: каждого десятого – обезглавить. Показательная порка.
Напомним, что комиссия МОК по допуску российской команды на Игры-2018 в качестве "Олимпийских атлетов из России" после нескольких недель работы составила список из 111 человек, которым запрещено участвовать в соревнованиях в Пхенчхане даже под флагом МОК.
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Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/news/474307-marinin-mok-rossiya-decimaciya
Весёлый©
Римские децимации вспомнил, а пражские дефенестрации - нет. Логично.
12:27
Вердикт
Это не децимация, а инициация (что-то вроде обрезания) - обряд, знаменующий переход индивидуума на новую ступень развития в рамках какой-либо социальной группы. Интересно - к какой касте теперь можно отнести российских спортсменов?
11:42
За Россию без допинга!
Зато как много кандидатов в госдуму сразу появилось
11:33
эдпитер
больше всего это напоминает инквизицию. У европейцев большой опыт в ней. Доказывать там что-то- бесполезно, уже заранее решено, кто еретик, а кто нет.
11:27
rusfed 2.0
Слова какие умные знает Маринин. Вах!
11:15