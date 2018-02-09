Максим Цветков: "Утром были самые тяжелые эмоции, но жизнь продолжается"

Российский биатлонист Максим Цветков отметил, что был разочарован решением CAS не удовлетворить апелляции 47 россиян, которые не были допущены МОК до участия к Олимпиаде-2018. Он также добавил, что в этом сезоне продолжит выступать на тех соревнованиях, которые будут.

CAS принял решение не удовлетворять апелляции всех российских спортсменов, не получивших приглашения на Олимпиаду. Таким образом, в Пхенчхане выступят 168 наших атлетов, и никто из дополнительной заявки в 47 человек допущен не будет.

– Сегодня утром были самые тяжелые эмоции, но потом я понял, что жизнь продолжается. Конечно же, буду готовиться к следующим Олимпийским играм, – сказал Цветков, отвечая на вопросы болельщиков ВКонтакте. – Сегодня пробежал гонку на областных соревнованиях – давно со мной этого не случалось. Буду продолжать выступать в этом сезоне на всех соревнованиях, которые будут. Конечно, в этом году была одна цель – Игры-2018, но сейчас уже нет разницы.

Вердикт суда по "русскому делу". Что это значит